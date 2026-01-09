大咖歌王猝逝郵輪上！最後身影惹人鼻酸 愛女悲痛訴說無法完成的遺憾

記者鄭尹翔／台北報導

謝金石猝逝郵輪上。（圖／翻攝自謝金石臉書）

新加坡「福建歌王」謝金石最近一次公開露面，是在去年9月出席藝人中秋聚會，當時精神狀況尚可，未料竟成最後身影。昨（8）日下午驚傳病逝消息，享壽73歲，讓歌迷與演藝圈震驚不捨，他原本規劃的多場演出也因此全數成為遺憾。

謝金石於2024年8月被診斷罹患前列腺癌末期，體重一度驟降至51公斤。根據《聯合早報》報導，謝金石女兒謝苓莉受訪透露，父親在元旦前夕登上郵輪旅行散心，未料郵輪航行至馬六甲海域時，突然發生腦出血昏倒，緊急送回新加坡陳篤生醫院搶救，最終仍宣告不治。

謝苓莉表示，父親送醫後全身插滿管子，家人早已有最壞打算，「爸爸最後離開時是平靜、安詳的。」她也感嘆，爸爸直到最後一刻仍惦記舞台與音樂。

謝金石自廣播界出道，曾參與電影《荒唐世家》、《橋的兩岸》演出，後以專輯《騎白馬過南塘》正式踏入歌壇，並發行《長城落日》等作品，渾厚唱腔深受歌迷喜愛，也因此被封為「福建歌王」。謝苓莉透露，父親原定於本月17日與陳建彬同台演出，並計畫在2月8日於濱海藝術中心登台，選曲、歌譜皆已準備完成，「沒想到最後卻沒能再站上舞台，真的很可惜。」

