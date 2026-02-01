大咖男團成員將入伍！演唱會上剃頭爆意外 粉絲哭一半笑出來：被剪斷了

記者王培驊／台北報導

MONSTA X 成員I.M即將入伍當兵。（圖／Sony Music Taiwan提供）

韓國男團MONSTA X成員I.M（任創均）即將履行兵役義務，沒想到在入伍前夕，直接在萬名粉絲面前完成「剃頭儀式」，畫面一曝光立刻在網路上掀起熱議。

I.M（任創均）即將入伍當兵，在演唱會上剃頭。（圖／翻攝自X平台）

MONSTA X成員SHOWNU、玟赫、基賢、亨元、周憲、I.M於1日在首爾松坡區KSPO DOME舉行《2026 MONSTA X WORLD TOUR “THE X : NEXUS”》首場演出。這也是團體繼去年7月《2025 MONSTA X CONNECT X》後，時隔約6個月再次站上同一場館，同時也是繼2022年《NO LIMIT》巡演後，相隔4年再度啟動世界巡演，未來將前往亞洲、拉丁美洲等地展開行程。

I.M（任創均）在演唱會上剃頭，沒想到耳機卻被意外剪斷，全場爆笑。（圖／翻攝自X平台）

此次首爾場格外具有意義，原因正是I.M即將於2月9日入伍，這場演出成為他入伍前的最後舞台，也象徵MONSTA X六人完整體在暫別前，向粉絲交出的最強能量與承諾。

在安可舞台上，I.M坦言自己其實腰部狀況並不理想，原本被建議可以坐著完成演出，但因為這是入伍前最後一場，無論如何都想站著唱完。他笑說第一天演出結束後一度擔心身體狀況，沒想到連續唱到第三天反而撐了過來，直呼「果然是愛的力量」。

MONSTA X成員I.M將於2月9日入伍，許多粉絲相當不捨。（圖／Sony Music Taiwan提供）

I.M也提到，自己曾兩度暫停活動，但其實並沒有真正休息，因為腦中始終浮現「Monbebe（粉絲）會不會喜歡」這個念頭。他向粉絲喊話，表示將暫時放下超過10年的MONSTA X活動，完成國防義務後一定會回來，「因為有成員們，也有MONBEBE（官方粉絲名）在」。

話音剛落，I.M當場宣布要在舞台上剃頭，並坐上事先準備好的椅子，還一邊安撫粉絲笑說「我的頭型真的很漂亮」。他親手推下第一刀後，其他成員也輪流替他剃頭，展現滿滿兄弟情。其中成員玟赫卻不小心誤剪掉I.M的耳機線，讓現場瞬間爆出笑聲，也成了這場演唱會最難忘的突發插曲。

這段「入伍前剃頭名場面」曝光後，立刻在社群引發熱烈討論，不少粉絲一邊鼻酸、一邊笑到不行。有人留言表示：「不確定現在是要笑還是要哭，入伍前直接在台上剃頭，結果還把耳機線剪斷了。」也有人笑虧：「強烈懷疑萌貝貝就是為了看剃頭才來的。」更有粉絲直呼這根本是「入伍前名場面」，「哭到一半直接笑出來」、「剃頭男偶像第一人」，氣氛又哭又笑，成為粉絲心中難以取代的回憶。

