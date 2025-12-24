大咖男星前未婚妻遭逮！企業千金「涉毒逃至柬埔寨」 她返國秒被警押回

記者王培驊／綜合報導

韓國南陽乳業創辦人外孫女、南陽乳業第三代黃荷娜（황하나，37歲）再度捲入毒品風波。她因涉嫌施用並轉交安非他命（俗稱冰毒）遭警方追查，期間一度潛逃海外，最終仍難逃法網，於24日清晨從柬埔寨返韓時遭警方逮捕，隨即押解回國接受調查。

根據韓國警方說法，黃荷娜涉嫌於2023年在首爾江南一帶，將安非他命注射給包含友人在內的2名人士使用，相關行為已違反《毒品類管理相關法律》。案件曝光後，她隨即於同年12月出境前往東南亞，長時間未返國，警方一度掌握不到其行蹤，並於去年5月對其發布國際刑警組織「藍色通報」，同時註銷護照。

警方指出，黃荷娜之後疑似以非正式管道進入柬埔寨並滯留當地，經與當地相關單位協調後，於柬埔寨金邊太初國際機場出境時，在她登上返韓國籍航班後正式執行逮捕令。她於24日上午7時50分抵達仁川國際機場，隨即被移送至京畿道果川警察署，以嫌疑人身分接受訊問，目前由律師陪同調查中。

事實上，這並非黃荷娜首次因毒品問題遭司法追究，黃荷娜曾與男星朴有天交往論及婚嫁，兩人在一起的期間曾多次沾染毒品，這段婚約後來也因此作廢。她曾於2015年間多次在首爾住處施用安非他命，2019年遭判處有期徒刑1年、緩刑2年；然而在緩刑期間，她又被查出再度施用毒品，最終於隔年被判處1年8個月實刑。近年她也曾在已故演員李善均相關毒品案件調查過程中，再度因施用毒品遭立案，雖該案最終未起訴，但爭議始終未歇。

消息曝光後，再度引發網友熱議，不少人直言「幾乎每次看到她的新聞都是被抓」、「到底進警局幾次了」，也有人感嘆她出身財閥家庭卻「一手好牌打得稀巴爛」，甚至質疑她除吸毒外，是否還涉及其他非法行為，直批「真的太奇葩」。警方則強調，本次逮捕與其他藝人相關案件無關，後續將持續釐清黃荷娜的犯案細節，以及是否還涉及其他未曝光的犯罪行為。

