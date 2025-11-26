大咖男星強吻女工作人員！還傳下體照約上床 反怪電視台：突然訊問我

娛樂中心／綜合報導

曾是日本男團TOKIO成員的51歲國分太一，今年6月因被揭露多項違規行為暫停演藝活動，日本電視台也迅速將他從各節目中撤換。事隔五個月，國分太一今（26日）在東京召開記者會，首度公開露面道歉。

國分太一身穿深色西裝登場，一開場便向受害者鞠躬致歉，坦承「是自己的自覺不足、思考不周」，並表示過去五個月每天都在「自責、懊悔」中度過，講到激動處一度哽咽。他也提到，雖然願意面對外界疑問，但至今仍不知道自己到底「哪項行為」被認定為重大違規，只能形容現在是「還無法做出答覆的狀態」。

TOKIO宣布解散後，城島茂與松岡昌宏展開「謝罪巡迴」，為國分太一的醜聞向合作單位與地方政府親自致歉。（翻攝自網路）

不過，日本電視台稍晚回應，強調「答對並公布細節」並不可行，原因是擔心相關人士遭到身分曝光後出現二次傷害，並表示「在國分本人於內部說明時提到的內容，就已經構成違反規範」，因此當下才會立即做出撤換決定。電視台也再度呼籲媒體理解並尊重不公開原因的立場。

另一方面，日媒《週刊文春》在今日同步披露國分太一向電視台供述的部分不當行為，包括在私下飲酒時擁抱、強吻女工作人員，甚至傳送不雅照片；另有女性指稱曾在聚會中遭他以酒意觸碰臀部、並收到暗示性訊息。報導內容再次引發輿論關注。

國分太一在記者會上則對受害者、粉絲、節目製作單位與贊助商逐一道歉，但也質疑當初的調查過程，稱自己原以為是「到電視台向新製作人問好」，卻遭遇突如其來的訊問，隨後便被告知撤換節目。他的律師指出，當時電視台未說明具體懲處理由或標準，讓外界產生過多猜測，導致國分的演藝事業遭受超出事件本身的重大損失，因而向「日本律師聯合會」提出申訴，希望電視台能給出明確依據。

談到過去的團體生涯，國分太一也提到，人生大部分時間都在TOKIO，並透露當初決定解散，是因為「只要一人缺席就解散」的共識。他感謝前隊友城島茂、松岡昌宏一路以來的支持，也坦言：「現在還無法思考未來的方向。」



三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

拒絕性騷擾，請撥打110、113

