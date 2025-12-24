大咖男星爆不倫已婚女總裁！訊息曝光「曾嗨喊好想懷孕」 本人怒發聲了

記者王培驊／綜合報導

南韓歌手 MC夢（MC Mong）近日遭指捲入不倫與鉅額金錢糾紛，引發外界高度關注。對此，MC夢本人24日親上火線，透過社群平台發聲，強硬否認與 One Hundred 娛樂代表、已婚身分的車佳媛（音譯）之間存在不正當關係，並揚言對相關人士與媒體提告。

One Hundred 娛樂代表、已婚的車佳媛。（圖／翻攝自X平台）

MC夢在 Instagram 發文直指，將對車佳媛的叔叔及特定媒體提起法律行動，同時公開多則對話截圖與文件，聲稱這些資料是對方試圖說服他「維持第二大股東身分、一起奪權」所提供的假文件，包括股東名冊、股權讓渡契約，甚至還有所謂的「親筆合約」。他痛批，相關報導內容是將不存在於他聊天紀錄中的訊息「重新拼湊、捏造後再製成新聞」。

根據韓媒報導，針對外界盛傳的「不倫說」與「120億韓元金錢往來」，MC夢也正面否認，強調「發誓從未有過任何不適當關係」，並指出自己與車佳媛並非外界所稱的「訴訟對立」，而是單純的債務履行關係。他進一步解釋，自己選擇離開公司，是為了守住車佳媛身為會長的位置，不希望公司落入試圖奪權的第三方手中。

不過，稍早有韓媒爆料，指出 MC夢與車佳媛不僅是事業夥伴，更發展為戀人關係，並在長達數年的時間裡，女方透過個人帳戶多次匯款，金額累計高達約120億韓元。報導也稱，兩人關係於今年5月畫下句點後，車佳媛隨即向法院申請返還借款，且 MC夢未在法定期限內提出異議，導致支付命令成立。

韓媒《The Fact》更進一步揭露，車佳媛曾在對話中多次提及希望懷孕，甚至已連續三個月施打排卵針，積極備孕。不過，MC夢健康狀況卻成為關鍵障礙。根據曝光的對話內容，MC夢坦言自己患有無精症，精子活性極低，並表示：「要想懷孕，至少要有 30% 以上的活性精子，但我連 2% 都沒有。」車佳媛則回應，兩人曾努力嘗試約兩個月，「幾乎一週兩次，但都沒有結果。」

該報導進一步披露，相關資金往來並非公司營運所需，而是多次以私人帳戶對私人帳戶匯出，且紀錄明確。由於車佳媛已婚，相關內容曝光後，也讓事件迅速升高為不倫爭議。

面對連日爆料，MC夢強調自己是為了保護 BPM 娛樂與 One Hundred 才選擇承擔所有誤解，並重申「從未背離道德底線」。目前雙方各說各話，相關金錢與關係真相，仍有待司法進一步釐清。

