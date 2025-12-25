大咖男星爆不倫戀！勾搭人妻CEO一週「啪啪2次」 被逼生子自揭無精症

記者陳宣如／綜合報導

南韓知名饒舌歌手兼音樂製作人MC夢（MC몽）近日捲入震撼娛樂圈的不倫風暴。據韓媒《The Fact》報導，MC夢被爆與已婚娛樂公司女社長車佳媛（차가원）發展婚外情，兩人在交往期間不僅互動親密，甚至直言一週「啪啪兩次」，還涉及巨額金錢與奢侈禮物往來，引起外界軒然大波。據悉，兩人分分合合多次，感情關係一波三折。

MC夢（左）遭爆跟已婚富婆車佳媛（右）婚外情並獲得巨額資金。（圖／翻攝自韓網）

報導指出，兩人對話紀錄曝光後震驚網友，原來車佳媛不但已婚且育有小孩，4月時，車佳媛曾在訊息中抱怨兩年半來被MC夢冷落，寫下「我連一次都沒有被愛過、被關心過」，並痛罵對方「混蛋、畜生不如、惡魔」；幾天後，她態度驟變，開始討論備孕事宜，當時MC夢告訴她「我壓力大，活著的精子還不到2%」，車佳媛則回應「我可以幫你產生更多精子」。

廣告 廣告

之後，MC夢坦言自己罹患無精症，車佳媛才了解無法懷孕的原因，並回覆寫下「明天我們去醫院吧，我已經打了三個月的排卵針。我跟歐爸已經努力兩個月了，每週都做兩次呢。」然而到了5月13日，車佳媛主動提出分手，表示「既然是我開始這一切的關係，那就由我來結束吧。」並要求MC夢不要再執著，不希望再見到對方。

MC夢（右一）與車佳媛（前排右二）已經分手。（圖／翻攝自韓網）

除了感情糾葛，兩人的金錢往來同樣引發關注。報導指出，車佳媛在交往期間多次匯入巨額資金給MC夢，包括禮物與債務代償，總額超過新台幣7.6億元。此外，她還為MC夢購買高價休旅車、跑車及名錶，多次奢侈品禮物總價累計超過新台幣2.38億元。兩人甚至共同投資成立了經紀公司One Hundred，旗下藝人包含EXO的CBX組合成員Chen、伯賢與Xiumin，以及VIVIZ、SHINee泰民等人，外界擔憂這些龐大資金與奢侈品流動，可能影響公司運作及旗下藝人的演藝安排。

對此，MC夢隨後發表聲明，強調「報導內容與聊天紀錄均非事實」，並表示將對任何惡意誤導及散布不實消息行為採取零容忍原則嚴正應對。消息一出，南韓娛樂圈與網友討論持續延燒，MC夢與女企業家的婚外情、性關係及巨額金錢糾葛仍成為熱議焦點。

更多三立新聞網報導

大咖男星爆不倫已婚女總裁！訊息曝光「曾嗨喊好想懷孕」 本人怒發聲了

王子爆不倫停工！邱宇辰疑遭牽連「上海音樂會突喊卡」 公司證實了

婚變後洪家傑情牽小10歲網紅！楊千霈曖昧對象「又是企業二代」

福原愛堅持「離婚後才交往」！不認婚內出軌橫濱男 日媒列時間線打臉了

