大咖男星爆爽兵醜聞！違反《兵役法》恐判3年 3月24日將現身法庭

記者陳宣如／綜合報導

韓國人氣男團WINNER成員宋旻浩（MINO）先前因服社會服務要員期間多次無故缺勤與擅離職守，引發兵役醜聞。檢方近日確認，他已因涉嫌違反《兵役法》被起訴，案件將於3月24日在首爾西部地方法院首次開庭，宋旻浩與涉事管理人員將一同受審。開庭日期公開後，使整起「爽兵事件」再度成為外界焦點。

宋旻浩被爆出「爽兵」違反《兵役法》遭起訴，近日檢方公開首次開庭日期。（圖／翻攝自宋旻浩官網）

據韓媒報導，宋旻浩自2023年3月起在首爾麻浦區公共設施擔任社會服務要員，但期間出現多次曠職、早退及工作態度不積極等情況。負責監督他的管理人員A某也被檢方指控知情卻未制止，兩人均於去年底被檢方依違反《兵役法》起訴。值得注意的是，A某調職僅一個月後，宋旻浩也被調到同一單位，引發外界猜測。

廣告 廣告

檢方進一步透過手機鑑識及GPS定位等資料，掌握更多未經批准的缺勤紀錄，並決定對宋旻浩追加起訴。案發初期，所屬公司YG娛樂曾對外聲明，稱宋旻浩「按照規定履行職責」，但在警方三次約談後，他本人承認多數擅離職守的行為，推翻先前聲明。兵務廳表示，如查證屬實，將可能撤銷其退役資格，並要求補服剩餘役期。

宋旻浩將於3月24日出庭受審。（圖／翻攝自YG官網）

宋旻浩過去因恐慌症及躁鬱症被認定為「替代役」身份。此次服役爭議在韓國社會引發廣泛討論，粉絲對事件表示震驚與不解。法律專家指出，若罪名成立，他可能面臨最高三年徒刑，但現行法規下無法重新以陸軍現役身份入伍。

此外，針對此事件，兵務廳表示將加強對社會服務要員的管理，未來計畫推動電子化打卡系統，以防止類似曠職或擅離職守情況再次發生。全案目前進入司法程序，首場公判預計於3月24日舉行。至於宋旻浩未來的演藝活動是否受影響，仍有待官方進一步說明。

更多三立新聞網報導

NONO被控性侵案二審開庭 2月12日將辯論終結

車銀優遭追討200億稅金 韓媒揭「五鬼搬運」恐成韓娛史上最高金額

BTS合體回歸！政府曾為他們「修兵役法」延後入伍 國會卡關原因曝光

GPS定位成鐵證！大咖男星爆當爽兵「護航長官也挨告」 檢方：一定罰

