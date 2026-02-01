大咖男星震撼宣布「結婚當爸」另一半身分曝 喊話：未來偷吃請勿報導

娛樂中心／蔡佩伶報導

現年53歲的小林劍道是日本知名搞笑藝人，然而，過去常被拍到出入聲色場所的他，昨（31日）現身節目竟拋出震撼彈，證實去年（2025）8月結婚，甚至還升格當爸，讓眾人相當吃驚。

小林劍道個性幽默風趣，受到許多粉絲喜愛，最讓人詫異的是，他昨證實已婚喜訊，小孩則是錄影前4天才剛出生，至於新婚對象的真實身分，小林劍道透過所屬公司「吉本興業」發布聲明，強調女方是圈外人，其餘則未詳說。

逗趣的是，小林劍道聲明同時，還幽默懇求所有媒體，呼籲未來如果他引發與女性有關的話題，「請務必不要報導」，小林劍道新婚消息傳開後，掀起大家討論，網友更直呼：「希望他乖乖的」。

