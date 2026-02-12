大咖男星「爽兵」驚人內幕曝光！檢方起訴曝缺勤102天 開庭延至4月

記者陳宣如／綜合報導

韓國人氣男團WINNER成員宋旻浩服替代役期間的「爽兵爭議」再度升溫，檢方最新起訴內容曝光，引發粉絲與輿論高度關注。根據起訴書，宋旻浩在服社會服務要員期間，無故缺勤高達102天，約占實際應出勤天數不到四分之一，檢方已依違反《兵役法》將其移送法院審理，若罪名成立，最高可處3年以下有期徒刑。

宋旻浩遭爆服兵役期間共缺勤102天。（圖／翻攝自IG @realllllmino）

據韓媒《中央日報》報導，宋旻浩於2023年3月24日至2024年12月23日期間，在首爾麻浦區設施管理公團及居民便利設施擔任社會服務要員。社會服務要員在週末與國定假日不需出勤，1年9個月服役期間實際應出勤天數約430天。然而，檢方指出，宋旻浩在服役期間無正當理由缺勤102天，並且缺勤情況隨退役時間接近逐漸增加。起訴書顯示，宋旻浩在2023年3月至5月期間僅缺勤1天，但到了2024年11月，單月缺勤達14天；2024年7月梅雨季期間，本應出勤23天，他實際上班僅4天，當月缺勤高達19天。

檢方同時指出，負責管理宋旻浩出勤的管理人員A某涉嫌共犯。起訴書中舉例，當宋旻浩以「睡過頭」或「疲勞」為由不上班時，A某不僅予以允許，甚至將其記錄為正常出勤，並透過任意調整年假與病假方式掩飾缺勤情況。2023年5月29日，A某甚至傳訊息告知宋旻浩隔日不必到班，宋旻浩翌日果真缺勤，但仍被登記為出勤，而當時他身在美國舊金山參加妹妹婚禮，相關照片也曾公開於家人社群。

宋旻浩被抓包赴美參加妹妹婚禮仍記出勤。（圖／翻攝自IG @realllllmino）

檢方強調，這些缺勤事實是在接手案件後，透過手機數位鑑識及GPS定位等客觀證據進一步確認，超越警方最初移送資料範圍。宋旻浩與A某已正式依違反《兵役法》罪名起訴。警方調查階段，宋旻浩大致承認缺勤事實，但所屬公司YG娛樂此前對外聲明，他請病假屬於服役前持續接受「恐慌症、躁鬱症」等治療延續，其餘假期皆依規定使用。

原先本案首場公判訂於3月24日，但宋旻浩方面申請延期，法院已將首次庭審改至4月21日。隨著檢方起訴細節曝光，這起「爽兵事件」再次成為韓國社會與粉絲熱議焦點。

