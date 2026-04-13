大咖競逐 AI 眼鏡 打造「新兆元產業」

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Meta、Google、三星、小米、百度等科技巨頭爭相推出AI眼鏡新品，蘋果也準備加入戰局，全球AI眼鏡市場需求與商機正快速擴張，有望成為繼智慧手機後，下一個引爆科技革命的「新兆元產業」。

智慧眼鏡其實不是新產品，但始終沒能真正普及。直到去年AI「賦能」、終端價格更親民，才算是真正被市場開始接受。業界人士指出，AI眼鏡硬體在台廠供應鏈助力下，已開始規模化，加上關鍵材料突破，達到經濟規模，有效壓低高階光學材料與零組件成本。硬體設計優化、價錢降低，才算真正開始商業化。

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此外，智慧眼鏡升級「AI化」是關鍵推手。過往沒有AI模型，只是具備3C功能智慧眼鏡，但AI模型大爆發，進入各種垂直領域，大語言模型如ChatGPT、Gemini、Grok、DeepSeek等，讓使用者與AI眼鏡有了互動，帶來創新應用與賣點。

業界分析，要讓新的科技產品普及，價格親民及實用性高是不可或缺的條件，過去智慧手機因具備這兩項因素，造就「人手一機」盛世；AI眼鏡若能複製上述成功方程式，有望成為智慧手機之後，下一個人類生活中的必需品。

研調機構IDC預估，2025年全球AI眼鏡出貨量年增38%、產值約58億美元，2026年出貨量將突破900萬副，整體市場規模衝上75億美元。其他市調機構也認為，2030年時，全球AI眼鏡出貨量上看3,500萬副，屆時產值將擴大至百億美元，成為「新兆元產業」。

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