大咖經紀人看不下去開罵！轟王ADEN校唱臭臉：假大牌

娛樂中心／吳宜庭報導

近期演藝圈話題不斷，其中以歌手王ADEN的校園演唱會風波最受關注。王ADEN日前在校園演出時，因一名女學生突然衝上台熱舞，他當場蹲下擺出臭臉拒絕繼續表演，事後更拍影片上網公審該名學生，引發輿論強烈反彈。相關行徑遭網友批評情緒失控、處理不當，風波持續延燒之下，王ADEN原訂參與的台北、宜蘭跨年演出也接連遭到取消，演藝事業瞬間陷入低潮。









王ADEN「拒唱擺臭臉」翻車！孫德榮看不下去開罵「假大牌」：馬上退出演藝圈！

歌手王ADEN因校園演唱會擺臭臉拒唱並公審學生，引發輿論批評，跨年演出隨即取消。（圖／翻攝自王Aden IG）

廣告 廣告

對此，資深經紀人孫德榮在社群平台上發布影片，毫不留情點名王ADEN開轟，直指他是「不得不罵的假大牌」。孫德榮表示，校園舞台能吸引這麼多學生支持，本身就是藝人的榮幸，面對突發狀況更應展現專業與EQ，而不是擺臭臉、事後公審粉絲。他痛批王ADEN情緒管理失當，錯失表演良機，直言：「王Aden怎可對你的衣食父母（支持愛你的人）用戲謔的方式恥笑，這是藝人的滔天大罪」，不少網友留言表示認同，「哈哈哈哈哈，孫總說的真好」、「講的超中肯！」、「中肯，支持的觀眾就是最好的衣食父母，千萬不要得罪衣食父母，EQ好才能創造雙贏」。

王ADEN「拒唱擺臭臉」翻車！孫德榮看不下去開罵「假大牌」：馬上退出演藝圈！

孫德榮（左圖）提醒，表演本質是娛樂觀眾，應尊重支持者，勿被情緒與爭議左右。（圖／（左）翻攝自Threads（右）翻攝自朱孝天IG）

此外，孫德榮在影片中也順帶提到F4成員朱孝天近期的爭議言行，認為其發言過於激烈，「人家都願意合了，你有什麽意見？假唱才是你吧，你本來就不是實力派唱將，何必呢」，直言兩人「現在都是你們倆的最高光時刻，也是要離開的最佳時機，再見不留」。最後，孫德榮以自身在演藝圈打拚數十年的經驗，語重心長呼籲所有藝人謹記表演的本質在於娛樂觀眾、尊重支持者，「觀眾是我們的衣食父母，我們娛樂業就是在娛樂大家，你自己都沒辦法娛樂自己，你都抱著這麽多的仇恨，你的表演怎麽會好看呢」。

原文出處：王ADEN「拒唱擺臭臉」翻車！孫德榮開罵「假大牌」：馬上退出演藝圈！

更多民視新聞報導

林心如、霍建華「私下恩愛畫面」罕曝光！網驚：好厲害

舔中下場？鍾明軒歐洲買名牌衣「單據打成中國」 退稅遭拒失萬元「崩潰大哭」

前最美檢察官驚喊「中華民國比我年輕」！真相曝光網笑翻

