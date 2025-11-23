大咖藝人全在台灣！有梁朝偉夫婦、關之琳邱淑貞

〔記者林南谷／台北報導〕香港銀色夫妻檔梁朝偉、劉嘉玲，還有女神關之琳、邱淑貞與大女兒沈月，以及香港金像獎影后袁詠儀都是座上賓，這些大咖名人全都聚集在台灣，參加好友Margaret & David喜酒，連張小燕、張清芳也都來了。

資深藝人李明依昨在臉書開心透露，多年閨蜜好友兒子的婚宴，太美好太開心了，幾乎所有好姐妹都盛裝出席，「這一晚還見到好多多年不見來自世界各地的朋友，重點來了，大家都在想什麼時候可以跟梁朝偉拍照，沒想到他還記得我耶！」

在李明依曝光照片，劉嘉玲身穿典雅黑色禮服，梁朝偉則穿上帥氣西裝，其他座上賓還包括「阿B」鍾鎮濤、卜學亮、屈中恆、Vicky夫妻與柯耀宗。

