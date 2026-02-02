大咖藝人電信之亂排隊2小時竟先道歉 店員曝他1暖舉感動讚：巨星的氣度

資深藝人陽帆先前私下暖舉被曝光，引起大批網友讚聲。（翻攝陽帆臉書）

2018年電信499之亂全台大塞爆，各大電信門市人滿為患、店員忙到崩潰。一名網友近日在社群分享當年難忘的暖心事件，資深藝人陽帆當時默默抽號碼牌排隊2小時，辦完業務還返回送上飯糰向服務人員致謝，讓他相當感動。

網友回憶，當時人人搶辦499元的電信方案，許多奧客情緒失控、門市人員疲於奔命。當時陽帆哥從頭到尾都沒有表明藝人身分，為了5分鐘的業務靜靜等待2小時，沒有一句抱怨。

網友說，終於輪到陽帆時，帆哥向他道歉，表示自己僅是辦小業務，沒能增加他的業績，甚至在業務辦完後，帆哥還折返，遞上滿滿一袋6顆御飯糰，叮嚀店員「一定要找時間吃飯，別餓到。」讓當時的他相當感動，直呼帆哥有著巨星的氣度。

廣告 廣告

貼文曝光後，陽帆的女兒、創作歌手安吉也親自留言感謝，分享爸爸向來就怕麻煩別人，性格總是平靜沉穩，每天都會陪奶奶聊天、牽手、拜拜，從不中斷；在外則喜歡逗服務員笑，很感謝網友寫下那麼多暖心的留言。

更多鏡週刊報導

連戰二媳婦過50歲生日！不鋪張慶祝 曝「3個字」生日願望

一片綠油油！台股盤中重挫逾600點 黃仁勳「兆元宴」3檔逆勢狂衝

戰台北燈節「遭挖拿盜版Labubu合照」挨轟 吳欣岱還原始末：被提醒才知道是中國娃娃