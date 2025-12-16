大咖製作人逆風挺非法爭議藝人！轟社會輿論「太過份」 自揭慘痛經歷

記者陳宣如／綜合報導

韓國嘻哈歌手兼知名製作人MC夢（本名申東泫）以音樂才華著稱，但過去事業並非一路順遂，曾因逃兵役爭議、捲入性交易傳聞，以及攜帶巨額現金出境等法律糾紛，多次成為社會關注焦點。儘管如此，他近日仍挺身而出，公開逆風聲援接連捲入「職場霸凌」、「非法醫療注射」等爭議而全面暫停活動的諧星朴娜勑，以及因「黑道交際疑雲」中斷節目的曹世鎬，再度引發熱議。

MC夢曾多次引發爭議、捲入法律糾紛，近日他公開力挺2名爭議藝人再次引發熱議。（圖／翻攝自韓網）

根據韓媒報導，MC夢在個人社群平台發文，對近期藝人遭遇的輿論壓力直言「真的太過分了！」他指出，部分媒體與網友將過去節目片段斷章取義，甚至誇大解讀成「早已預言一切」，並強調這種做法對當事人而言，是「幾年都無法承受的痛苦」。

MC夢回憶自己在節目《Star King》的經歷，曾被一名小算命師誤認成別人，開玩笑說出預言性言論，對方父親還特地到後台道歉，坦承認錯人，沒想到節目中的算命片段後來被外界稱為「神預言」，遭網友過度解讀，甚至被該名算命師持續消費，成為對方牟利工具。

曹世鎬因涉及「黑道交際疑雲」，宣布中斷目前的拍攝節目。（圖／翻攝自IG）

MC夢也對近期因爭議退出節目的藝人提出建議：「如果真的有做錯，就不要躲，誠實說清楚，該挨罵就挨罵。」他直言不諱批評韓國社會對藝人的苛責，反問：「公職人員闖禍，隔天照樣上班被罵一罵就算了，憑什麼藝人的工作就要被整個奪走？」他還點名李孝利與梁世燦，指出兩人在節目中曾私下調侃朴娜勑的酒後行為，當時只是朋友間的玩笑話，並無惡意，但如今卻被外界斷章取義、誇大解讀，彷彿預測了事件，令藝人承受過度批評與壓力。

朴娜勑近日捲入職場霸凌與非法醫療爭議。（圖／翻攝自文化日報）

針對朴娜勑，MC夢給出具體建議，勸她與經紀人「真心協商」，強調「該道歉就道歉，即便有冤屈，現在說實話也不算晚。」他提醒，若涉及醫療法違規，就依法處理，重點是整理清楚立場、如實說明事實即可。他也呼籲大眾理解：「年末大家其實都過得不輕鬆，沒有人會因討厭朴娜勑或曹世鎬而天天盯著他們。」

MC夢最後感嘆娛樂圈現實與缺乏義氣，並自嘲「該被罵就被罵，但不要像我一樣躲太久，之後再回來繼續讓大家笑。」他透露自己已決定不再被輿論左右，「我只想靠音樂展現自己，其他噪音不再理會。」

