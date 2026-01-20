大咖資金流向曝光！專家揭億萬富豪進場「這4檔」股票 它成布局首選

財經中心／王文承報導

投資媒體《Motley Fool》指出，多名重量級投資人近來不約而同加碼人工智慧（AI）相關股票，且幾乎沒有跡象顯示，2026年的市場表現會與2025年出現明顯反轉。（示意圖／PIXABAY）

為了加快邁向財富自由的腳步，不少人選擇斜槓創收或投入投資市場，而億萬富豪與對沖基金經理人的資金流向，往往成為投資人高度關注的風向指標。投資媒體《Motley Fool》指出，多名重量級投資人近來不約而同加碼人工智慧（AI）相關股票，且幾乎沒有跡象顯示，2026年的市場表現會與2025年出現明顯反轉。

富豪進場這4檔股票 它成布局首選



報導分析，支撐2025年股市強勁走勢的核心動能，在2026年仍將持續發揮影響力，尤其AI需求依舊處於快速成長階段。目前市場上已有多家公司被視為年初具備布局價值的標的，其中4檔AI概念股被點名為首選。

廣告 廣告

一、輝達（NVIDIA）



身為AI晶片龍頭，輝達近年持續主導市場，2026年成長動能仍被看好。其主力產品GPU被視為目前最適合AI運算的通用型晶片，也讓公司在AI浪潮中大幅領先競爭對手。

市場需求有多火熱？輝達曾於第三季坦言，雲端GPU產能已「全面售罄」。當季資料中心營收高達512億美元，即使單季銷售突破500億美元，仍無法滿足市場需求。分析認為，供需吃緊的情況可望延續至2026年，使輝達持續成為AI投資的核心焦點。

二、博通（Broadcom）



被視為輝達潛在競爭者的博通，選擇不同於GPU的發展策略。公司直接與大型雲端服務商合作，專注打造客製化ASIC（特殊應用積體電路）晶片。

這類晶片在特定應用中，不僅效能表現不輸GPU，成本結構也更具優勢，因而深受客戶青睞。2025會計年度第四季，博通AI半導體營收年增74%，達65億美元，公司預估2026年第一季將進一步攀升至82億美元，年增幅度超過一倍，顯示AI業務成長力道強勁。

三、台積電（TSMC）



無論是輝達、博通或其他AI晶片設計大廠，最終都必須仰賴先進製程的晶圓代工能力，而台積電正是全球AI供應鏈的關鍵樞紐。

由於多數晶片設計公司不具備量產先進製程的能力，相關製造需求幾乎全面交由台積電承接。因此，投資台積電被視為押注AI趨勢的「相對中性選擇」。當各大廠商爭奪資料中心市占率時，台積電則可穩定受惠於整體資本支出成長，讓其在2026年依然具備長線投資吸引力。

四、Meta Platforms



Meta在公布第三季財報後，股價一度承壓回落。雖然營收年增26%，表現優於市場預期，但投資人關注焦點卻集中在公司資本支出大幅擴張。

Meta向市場揭露，2024年資本支出約390億美元，2025年預估將提升至700億至720億美元之間，2026年甚至可能突破1000億美元。龐大的投資規模短期內引發疑慮，不過分析師指出，隨著AI競賽白熱化，超大規模科技公司加大投資已成常態。

即便資本支出壓力不小，Meta目前估值仍具吸引力，未來本益比約22倍。分析認為，市場有機會在新的一年重新評價其AI布局，使Meta成為現階段值得關注的AI概念股之一。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

別被招牌騙了！薑母鴨主角非黑即白？農業部揭驚人真相：它才是餐桌靈魂

一堆人不知！尾牙抽中獎品超過「這金額」要繳10％ 財政部曝免課稅條件

這招學起來！他結帳「1舉動」日本店員大讚：You are so kind 驚呆眾人

家長與服務生比手速？他揭餐廳上菜「1行為」超瞎 眾人點頭：膽子很大

