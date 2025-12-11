「大咖韓劇男神」突襲丟丟妹直播間 台味叫賣掀萬人暴動：也太親民

〔記者李紹綾／台北報導〕韓星李廷鎮演出影集《整形過後》，他特別為監製好友温昇豪來台宣傳，不僅力挺出席首映會，昨(10日)更破天荒現身「直播天后」丟丟妹的海鮮直播平台掀起轟動。

身為威尼斯金獅獎《聖殤》的男主角，李廷鎮毫無偶像包袱，完美融入台味節奏，一腳跨在台階上、逐字喊出台味叫賣台詞：「樓頂揪樓下！賣海鮮！賣牛肉！」拍桌耍狠毫不手軟，吸引1.5萬人同時湧入觀看，網友狂刷：「天啊！《愛在哈佛》男神出現在丟丟妹直播間？！」、「兩位都帥成這樣，真的沒有變過！」

直播開場丟丟妹就火力全開，在得知温昇豪與李廷鎮在《整形過後》飾演整外醫師，她竟大膽公開自己懷孕時期的全身照，請兩位判斷她「是否有整形」。變化過大的照片讓李廷鎮驚呼：「妳真的做得很完美。」結果丟丟妹立刻澄清：「我完全原裝。」她更驚爆從92公斤產後一個月就甩肉成功，共暴瘦40公斤，讓温昇豪震驚直喊：「太誇張了吧！」丟丟妹索性現場諮詢兩位劇中的專業醫師「如果要做，可以怎麼調整？」李廷鎮建議：「從肉毒、雷射開始，皮膚彈性會更好。」讓丟丟妹笑喊：「今天真的是上了一課！」

《整形過後》由六魚文創出品、温昇豪監製，六魚文創與絡思本娛樂聯合製作，《最佳利益》導演林立書執導。劇情以温昇豪、張榕容、安心亞任職的「爵仕美診所」為核心舞台，劇情並不以醫療程序為爽點，而是透過每個「想變美」的個案，看見現代人的隱形傷口。《整形過後》將在本週六(13日)晚間9點在公視頻道首播，連播2集；晚間11點在公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video播出2集；八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、三立電視台與華視將於明年接棒播出。

