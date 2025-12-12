大咖韓團才登AAA就出事！中國活動前2天急取消 這原因踩底線粉全惹怒

娛樂中心／綜合報導

LE SSERAFIM先前曾在演唱會後台與蔡依林合照（圖／翻攝自微博）

南韓大勢女團 LE SSERAFIM日前才剛在高雄參加AAA頒獎典禮，原定12月14日將在上海舉行粉絲簽售會，怎料卻在活動登場前僅剩兩天臨時喊卡，引發中國粉絲們強烈不滿。主辦單位突如其來取消公告，不僅讓已安排交通與住宿的粉絲措手不及，也在網路上掀一波質疑與怒火。

負責此次活動的主辦方MAKESTAR於微博貼出聲明，指出活動因「不可抗力因素」被迫取消，並表示該決定是在與多方反覆討論後所做出的艱難選擇。聲明中多次向粉絲致歉，坦言理解大家為了活動提前調整行程的心情，對於無法如期與粉絲見面，主辦方同樣感到遺憾。

LE SSERAFIM上海簽售會在舉辦前兩天宣布取消惹火粉絲們。（圖／翻攝自MAKESTAR_CO微博）

然而，「不可抗力」說法並未平息爭議，反而引來粉絲怒炸。由於近期中日關係因政治議題持續緊繃，外界普遍認為這股氛圍已波及到演藝圈，不少與日本相關的演出與活動接連取消，甚至連天后濱崎步的中國行程都受影響。在這樣的背景下，LE SSERAFIM 行程臨時中止，被不少粉絲聯想到團體中有兩名日籍成員「小櫻花」宮脇咲良（SAKURA）與中村一葉（KAZUHA），恐怕是活動生變的關鍵因素之一。

事實上，LE SSERAFIM的取消恐怕不只中日關係，由於過去「禁韓令」影響，韓流藝人在中國舉辦公開活動本就不易，如今再疊加中日關係緊張，讓這個「日韓混血團」根本就成為「大禁忌」。部分中國網友質疑，既然局勢早已不穩，主辦單位仍選擇舉辦簽售計畫，卻又在最後關頭喊卡，等同將成本風險轉嫁粉絲。公告下方，留言區迅速湧入大量不滿聲浪，不少人直言已購買機票住宿，要求給出明確交代，也有人批評取消時間過晚，「早點說不行嗎」、「粉絲的錢就不是錢嗎」，怒斥主辦方缺乏基本尊重。

