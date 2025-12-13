大咖韓團衰踩中共紅線！上海活動「前2天突遭取消」中國粉怒了

娛樂中心／周希雯報導

中國當局對演藝圈作風強硬，經常拋出1句「不可抗力」就強制喊卡活動；像是最近就因中日關係緊繃，接連取消日本天后濱崎步上海、澳門演唱會，引發強烈反彈。沒想到如今連韓團也遭波及，日前才來台參加AAA頒獎典禮、並風光拿獎的人氣女團 LE SSERAFIM，明（14日）的上海簽售會也臨時喊卡，疑似因撞期中國「南京大屠殺死難者國家公祭日」，及團內擁有2名日籍成員有關，此舉令早就安排住宿及交通的粉絲措手不及、引發一波怒火。

LE SSERAFIM原定明（14日）在上海舉行粉絲簽售會，不過主辦方「MAKESTAR」在活動前2天，突然在貼出聲明宣布「因產生不可抗力因素，經與多方慎重討論與確認後，我們不得不做出取消本次活動的艱難決定。」後續賠償方案仍在討論中，確定後將馬上公布，也對期待已久的粉絲致以歉意，「尤其是為了參加活動而提前調整時間、安排行程的粉絲們，無法如期見面讓我們與大家一樣感到遺憾，在此再次表達由衷的抱歉」。

雖然官方只稱是「不可抗力」，仍引發各界瘋猜背後原因。一部分認為是，活動日期太靠近中國今（13日）舉辦的「南京大屠殺死難者國家公祭日」，因為原定今（13日）舉辦的台灣場也取消，當時一度被質疑「在台灣辦的活動為什麼要看中共臉色？」另外中日關係緊繃，LE SSERAFIM不僅擁有2名日籍成員宮脇咲良、中村一葉，而且中國多年來的「禁韓令」大幅限制韓星活動，導致這個「日韓混血團」莫名踩中中共的敏感神經。

對此，一票中國粉絲不滿在網路開嗆，「幽默，那這麼多有日本人的團體都不用來了，還是變相限韓，李在明白搞了」、「因為有日本人嗎？已經這麼嚴重了嗎？」、「比當年限韓令還嚴」、「只想追個星惹誰了」、「心疼粉絲機酒」、「兩天前才通知…」「果然開始限日了，大小公司都一樣」。

