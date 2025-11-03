大咖韓星來台開唱！GD、SUPER JUNIOR、TWICE、ZB1、Rain…11月韓星演唱會月曆【韓潮來襲】

大陸金牌奧運選手全紅嬋，與廣東省隊搭檔王偉瑩，在6日出戰第15屆全運會女子雙人10公尺跳台決賽。不過與首場的精彩表現不同，全紅嬋在最後一跳時不慎失誤，與搭檔僅獲得第5名。全紅嬋也紅著眼眶坦言「自己（實力）反正是比不過之前了」，但沒有比賽的日子她確實非常快樂，面對「不跳水會失去人氣」時，她也強調只要快樂就好，她能承擔這個代價。

中時新聞網 ・ 6 小時前