大咖韓星來台開唱！NCT WISH、DAY6、i-dle、TWICE、TREASURE…2月韓星演唱會月曆【韓潮來襲】
2025年韓潮來襲，許多韓國偶像藝人都來到台灣開唱或舉辦見面會，其中在台灣萬人以上場地開唱的有G-DRAGON（GD），繼年中唱進小巨蛋後，年末又在臺北大巨蛋帶來安可場演出，同樣是一票難求！韓流帝王SUPER JUNIOR更是霸氣連開三場！此外還有人氣女團TWICE首度登台舉辦團體演唱會，子瑜也首度隨隊返台開唱，2025年11月先在高雄，2026年3月還有台北場。喜歡韓國娛樂的粉絲當然不能錯過這波韓流熱潮，Yahoo奇摩娛樂新聞為大家盤點萬人規模大咖韓星演唱會！
【韓潮來襲特輯】
🏆年末韓國頒獎典禮盤點！MAMA、AAA、ACON、金唱片…眾星雲集必追月曆
🎤 大咖韓星來台開唱！DAY6、i-dle、TWICE、CxM…韓星演唱會月曆
❣️韓劇演員粉絲見面會！文佳煐、潤娥、李俊昊、趙炳圭…韓星登台月曆
【2026年2月】
🗓️2/28（六）
🎤NCT WISH《NCT WISH ASIA TOUR LOG in》
演出日期： 2026/02/28（六）17:00
演出地點：國立體育大學綜合體育館（林口體育館）
售票平台：遠大售票
開唱前必看：入場須知、周邊販售資訊
【2026年3月】
🗓️3/7（六）
🎤i-dle《Syncopation》
演出日期：2026/03/07（六）19:00
演出地點：臺北大巨蛋
售票平台：KKTIX
開唱前必看：入場須知、周邊販售資訊
🗓️3/7（六）、3/8（日）
🎤DAY6 10th Anniversary Tour《The DECADE》
演出日期：
2026/03/07（六）19:00
2026/03/08（日）19:00
演出地點：國立體育大學綜合體育館（林口體育館）
售票平台：拓元售票
開唱前必看：入場須知、周邊販售資訊
🗓️3/7（六）
🎤TWICE《THIS IS FOR》台北場
演出日期：
2026/03/20（五）19:00
2026/03/21（六）18:00
2026/03/22（日）18:00
演出地點：臺北大巨蛋
售票平台：拓元售票
開唱前必看：入場須知、周邊販售資訊
🗓️3/28（六）
🎤NCT WISH《NCT WISH ASIA TOUR LOG in》高雄場
演出日期：2026/03/28（六）17:00
演出地點：高雄巨蛋
售票平台：遠大售票
開唱前必看：入場須知、周邊販售資訊
【2026年1月】
🗓️1/2（五）、1/3（六）
🎤BABYMONSTER《LOVE MONSTERS》ASIA FAN CONCERT
演出日期：
2026/01/02（五）
2026/01/03（六）
演出地點：台北小巨蛋
售票平台：KKTIX
開唱前必看：入場須知、周邊販售資訊
🗓️1/17（六）
🎤Rain《STILL RAINING: ENCORE》
演出日期：2026/01/17（六）19:00
演出地點：台北小巨蛋
售票平台：Klook
開唱前必看：入場須知、周邊販售資訊
🗓️1/23（五）、24（六）、25（日）
🎤SUPER JUNIOR《SUPER SHOW 10》高雄場
演出日期：
2026/01/23（五）20:00 #加場
2026/01/24（六）18:00
2026/01/25（日）18:00
演出地點：高雄巨蛋
售票平台：拓元售票
開唱前必看：入場須知、周邊販售資訊
🗓️1/24（六）
🎤ATEEZ《IN YOUR FANTASY》
演出日期：2026/01/24（六）18:00
演出地點：林口體育館
售票平台：寬宏售票
開唱前必看：入場須知、周邊販售資訊
🗓️1/31（六）、2/1（日）
🎤TOMORROW X TOGETHER《ACT : TOMORROW》
演出日期：
2026/01/31（六）18:00
2026/02/01（日）17:00
演出地點：臺北大巨蛋
售票平台：拓元售票
開唱前必看：入場須知、周邊販售資訊
【2025年11月】
🗓️11/1（六）、11/2（日）
🎤G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] in Taipei
演出日期： 2025/11/01（六）18:00 2025/11/02（日）18:00
演出地點：臺北大巨蛋
售票平台：遠大售票
開唱前必看：入場須知、周邊販售資訊
🗓️11/14（五）、11/15（六）、11/16（日）
🎤SUPER JUNIOR 20th Anniversary Tour《SUPER SHOW 10》
演出日期： 2025/11/14（五）20:00 2025/11/15（六）19:00 2025/11/16（日）17:00
演出地點：臺北大巨蛋
售票平台：拓元售票
開唱前必看：入場須知、周邊販售資訊
🗓️11/22（六）、11/23（日）
🎤TWICE《THIS IS FOR》WORLD TOUR
演出時間： 2025/11/22（六）18:30 2025/11/23（日）18:30
演出地點：高雄國家體育場（世運主場館）
售票平台：拓元售票
開唱前必看：入場須知、周邊販售資訊
【2025年12月】
🗓️12/6（六）
🎤NCT DREAM《THE DREAM SHOW 4 : DREAM THE FUTURE》
演出時間：2025/12/06（六）18:00
演出地點：臺北大巨蛋
售票平台：拓元售票
開唱前必看：入場須知、周邊販售資訊
🗓️12/6（六）
🎤ZEROBASEONE《HERE & NOW》
演出日期：2025/12/06（六）19:30
演出地點：台北小巨蛋
售票平台： KKTIX
開唱前必看：入場須知、周邊販售資訊
其他人也在看
華晨宇超狂寵粉！宣布「拿下3塊地」辦演唱會：有吃有喝有房子
大陸歌手華晨宇，在2013年選秀節目《快樂男聲》出道後，憑藉才華與爆發又具穿透力的嗓音，人氣居高不下。向來寵粉的他，近日卻在演唱會上宣布已經拿下了3塊地，未來不再自行租地、搭建舞台，直接就能開唱，消息立刻轟炸各大論壇。
前夫也想看竇靖童！魏如萱小巨蛋同台王菲愛女：大家是來看你的
金曲歌后魏如萱今（8）日在台北小巨蛋舉辦「怪奇的珍珠」演唱會第二場，邀來竇靖童擔任嘉賓，魏如萱笑說：「今天有多少人要來看你，大家是要來看你的！」並透露宣布要辦演唱會後，邀請許多朋友到場，原本每個人都還興趣缺缺，結果一宣布8日嘉賓是竇靖童，大家馬上傳訊息給她訂票，讓她哭笑不得。
12萬張票30秒賣光！鄧紫棋宣布大巨蛋演唱會加場 搶票時間曝光
香港「鐵肺歌后」鄧紫棋日前宣布4月10、11、12日連續3天在台北大巨蛋舉辦《G.E.M.鄧紫棋 I AM GLORIA 世界巡迴演唱會 2.0—台北站》，12萬張門票開賣後在30秒內售罄。對此，主辦單位驚喜宣布4月9日將加開一場，售票時間為2月11日上午11點。
獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女
Amanda在去年12月開始用threads分享精緻生活，不乏私人飛機、環遊世界等，比起她身上的梵克雅寶、chanel等高奢品牌，她分享的頂端生活方式及奢華場景，完全打破一般人的想像，彷彿在看另一個平行世界。儘管出身富貴，Amanda卻沒有傲慢氣息，反而以幽默自嘲圈粉，Amanda不是單...
阿公「一致癌習慣」害慘孫子！辯：我有開窗 醫搖頭：要刮颱風才有用
日前一對阿公、阿嬤帶著寶貝金孫到門診就醫，孫子久咳不癒、過敏嚴重。阿公一臉困惑地說：「家裡都打掃得很乾淨，沒有發霉，除溼機也都開著，而且我們也沒養寵物，怎麼金孫的過敏都不會好？」一旁的阿嬤馬上嗆阿公：「啊但是你都在室內抽菸啊！」阿公辯解自己抽菸都有開窗，但是專業醫師表示，開窗通風對於二手菸散去的威力非常小，要刮颱風等級才能除去二手菸帶來的危害。
「林宅血案」被列國家機密！議員：掩蓋什麼
[NOWnews今日新聞]電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，但因未取得故事原型、美麗島事件被害人林義雄及家屬的授權同意，引發大眾強烈譴責，這幾天演員群紛紛發聲道歉，而導演徐琨華神隱數...
李貞秀未棄中國籍適合當立委？最新網路投票結果驚人「74%一面倒」
中配李貞秀遞補成為民眾黨不分區立委，但未放棄中華人民共和國國籍引發爭議，內政部長劉世芳宣布，不提供「機密等級以上」文件給李貞秀，以防國安風險。有YouTube頻道針對李貞秀適不適合當立委發起網路投票，不料竟有高達74％網友認為適合。
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
寒流發威全台急凍！今晚最冷「低溫跌破6℃」 下波冷空氣這天報到
今（8）日受寒流影響，各地天氣明顯偏冷。氣象粉專「氣象報馬仔」指出，今晚起寒流主力將大舉南下，基隆、宜蘭、花蓮、台東等地局部地區有出現10度以下低溫的機率，空曠地區低溫甚至可能降至6至7度左右。週二白天起各地氣溫逐漸回升，直到11日將再有下一波冷空氣南下。
男神爆口臭！女星試鏡嫌「嘴裡有大便味」 卞慶華遭退貨慘況曝光
男星卞慶華近年憑藉主持《食尚玩家-天菜就醬吃》人氣攀升，陽光帥氣的形象深受粉絲喜愛。然而，他日前在談話性節目中驚爆，剛出道試鏡時曾因為嚴重的口臭問題遭到劇組退貨。他透露當時與一名線上女演員對戲，對方竟當場向製片控訴他「嘴巴有大便味」，讓他尷尬不已，這段慘痛經驗也成為他下定決心徹底改變的關鍵。
除夕起變天！2波冷空氣南下 北部、東部轉陰雨
春節連假天氣趨勢出爐！氣象專家預告，除夕至初三期間將有兩波偏弱冷空氣間歇報到，天氣節奏偏快，東北季風增強時北部、東部將轉陰有雨，中南部則多為晴時多雲。
孫藝真抓住玄彬的胃！過年親下廚端「1菜色」 他豎大拇指甜讚神情曝
韓國男星玄彬因為戲劇《愛的迫降》合作孫藝真結緣，在2022年步入婚姻殿堂，育有一子，家庭生活美滿。掀起關注的是，女星李英子近來在YouTube節目分享新年菜色，其中一道便是玄彬推薦的年糕湯，節目也順勢回顧玄彬當時大讚愛妻孫藝真煮的新年料理的神情。蔡佩伶報導
舔共女星談台灣回歸！突脫口：共產黨再不好…中國網友回1句
娛樂中心／綜合報導女星劉樂妍早期以台灣女團「F4」出道，但演藝事業幾乎毫無起色，只好移居中國發展，不斷發表親中言論博取小粉紅關注，近期轉當直播主賣貨。向來親中立場明確的她，近日在談及台灣時，突然脫口「共產黨再不好…」一番話引發討論。
最冷要來了！21縣市低溫「下探剩6℃」
【記者黃泓哲／台北報導】寒流持續影響台灣，昨（7）日至明（9）日各地天氣明顯轉冷，其中今（8）日被視為本波最冷時刻。中央氣象署已針對21縣市發布低溫特報，氣象粉專也提醒，北台灣不少地區清晨已降到10°C左右，部分空曠平原、內陸近山區及花東縱谷，最低溫甚至可能下探7至8°C，體感相當寒冷，民眾務必做好保暖。
今晨7.1℃冷爆！過年天氣出爐「先暖後冷」 除夕2地先轉濕冷
氣象署發布全台21縣市低溫特報，今（9）日清晨受到寒流影響，各地天氣非常寒冷，今晨至上午基隆、新北、臺北、桃園、新竹、苗栗、臺中、宜蘭、金門及連江局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。
田徑／「跨欄甜心」張博雅亞洲室內賽摘金 突破自我刷新全國紀錄
台灣「跨欄甜心」張博雅在8日的亞洲室內田徑錦標賽，女子60公尺跨欄項目刷新全國紀錄，也一舉拿下金牌，是台灣此次在亞洲室內田徑賽首金。
李千娜《世紀血案》爭議波及除夕特別節目 文化總會回應：將進行調整
李千娜2月初與演員群出席《世紀血案》記者會時，受訪談及相關事件表示：「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那他如果重啟可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案。」加上當天全程面帶笑容，被部分網友...
威力彩上看11.5億！3生肖鹹魚翻身「偏財運超旺」
威力彩上看11.5億！3生肖鹹魚翻身「偏財運超旺」
南亞科、華邦電恐無緣MSCI！外資打臉傳聞 點名1檔「AI測試黑馬股」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導市場近日盛傳南亞科（2408）、華邦電（2344）有望被納入MSCI新成分股，多家本土法人相繼點名看好，不過美系外資高盛最新報...
｢世紀血案｣疑影射史明涉案！王婉諭：有常識都知道兇手就是國民黨
[Newtalk新聞] 由過去台灣警備總司令部發言人徐梅鄰之後代徐琨華執導的電影《世紀血案》逕自宣稱改編「林宅血案」，近日被踢爆開拍至今從未知會當事人，網上流出疑似電影劇本的角色對話內容更影射台獨運動先驅史明可能涉案，引爆社會怒火。時代力量黨主席王婉諭直言：「只要有任何常識的人都知道，兇手就是當時的中國國民黨。」 網上截圖可見，電影劇本透過角色對話指稱，從《史明口述史》發現，史明在台灣招兵買馬搞破壞，就是要製造社會不安和政治對立，一名角色詢問：「那他不就等於是自己招認了世紀血案就是他幹的嗎？」另一人則強調仍有疑點，但又說：「我就在琢磨，還有什麼可能？難道真是他？」網上也出現不明人士散布「原來大家一直誤會是國民政府」等言論。 王婉諭在臉書發文寫道：「已經忘了是多久以前，我就知道林義雄先生、陳文成先生，在1980年代所遭逢的悲劇。那當然不是單純的意外。而是黨國時代在國家監控介入下發生的政治慘案。雖然到目前為止，沒辦法確切知道哪個單位、哪個人下令執行的。只要有任何常識的人都知道，兇手就是當時的中國國民黨。」 王婉諭指出：「而且在事件發生後，國民黨的司法、情治單位蓄意誤導辦案方向，抹除了許多關