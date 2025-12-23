大咖韓星來台開唱！SUPER JUNIOR、BABYMONSTER、TWICE、Rain…12月韓星演唱會月曆【韓潮來襲】

2025即將步入尾聲，今年韓潮來襲，許多韓國偶像藝人都來到台灣開唱或舉辦見面會，其中在台灣萬人以上場地開唱的就有G-DRAGON（GD），繼年中唱進小巨蛋後，年末又在臺北大巨蛋帶來安可場演出，同樣是一票難求！韓流帝王SUPER JUNIOR更是霸氣連開三場！此外還有人氣女團TWICE首度登台舉辦團體演唱會，子瑜也將首度隨隊返台開唱，今年11月先在高雄，明年3月還有台北場。喜歡韓國娛樂的粉絲當然不能錯過這波韓流熱潮，Yahoo奇摩娛樂新聞為大家盤點2025年末至2026年初的萬人規模大咖韓星演唱會，一起迎接2026！

【韓潮來襲特輯】

12月萬人場地韓星演唱會。

【2025年12月】

🗓️12/6（六）

🎤NCT DREAM《THE DREAM SHOW 4 : DREAM THE FUTURE》

NCT DREAM將於12/6唱進台北大巨蛋。（圖／Live Nation Taiwan）

🗓️12/6（六）

🎤ZEROBASEONE《HERE & NOW》

ZEROBASEONE將於12/6在台北小巨蛋開唱。（圖／KKTIX）

【2026年1月】

🗓️1/2（五）、1/3（六）

🎤BABYMONSTER《LOVE MONSTERS》ASIA FAN CONCERT

BABYMONSTER將在台北小巨蛋開唱。（圖／BABYMONSTER FB）

🗓️1/17（六）

🎤Rain《STILL RAINING: ENCORE》

Rain《Still Raining Encore》巡迴演出前進台北。（圖／大步整合行銷提供）

🗓️1/23（五）、24（六）、25（日）

🎤SUPER JUNIOR《SUPER SHOW 10》高雄場

Super Junior即將在11／15、16日連續兩天唱進臺北大巨蛋再創傳奇。（圖／遠雄創藝提供）

🗓️1/24（六）

🎤ATEEZ《IN YOUR FANTASY》

ATEEZ明年在林口體育館開唱。（圖／寬宏藝術提供）

🗓️1/31（六）、2/1（日）

🎤TOMORROW X TOGETHER《ACT : TOMORROW》

TXT臺北大巨蛋演唱會。（圖／TXT (TOMORROW X TOGETHER) FB）

【2025年11月】

🗓️11/1（六）、11/2（日）

🎤G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] in Taipei

GD。（圖／(C) GALAXY CORPORATION）

🗓️11/14（五）、11/15（六）、11/16（日）

🎤SUPER JUNIOR 20th Anniversary Tour《SUPER SHOW 10》

Super Junior即將在11／15、16日連續兩天唱進臺北大巨蛋再創傳奇。（圖／遠雄創藝提供）

🗓️11/22（六）、11/23（日）

🎤TWICE《THIS IS FOR》WORLD TOUR