大咖韓星來台開唱！SUPER JUNIOR、TXT、BABYMONSTER、Rain、ATEEZ…1月韓星演唱會月曆【韓潮來襲】
2025年韓潮來襲，許多韓國偶像藝人都來到台灣開唱或舉辦見面會，其中在台灣萬人以上場地開唱的就有G-DRAGON（GD），繼年中唱進小巨蛋後，年末又在臺北大巨蛋帶來安可場演出，同樣是一票難求！韓流帝王SUPER JUNIOR更是霸氣連開三場！此外還有人氣女團TWICE首度登台舉辦團體演唱會，子瑜也將首度隨隊返台開唱，今年11月先在高雄，明年3月還有台北場。喜歡韓國娛樂的粉絲當然不能錯過這波韓流熱潮，Yahoo奇摩娛樂新聞為大家盤點2025年末至2026年初的萬人規模大咖韓星演唱會，一起迎接2026！
【韓潮來襲特輯】
🏆年末韓國頒獎典禮盤點！MAMA、AAA、ACON、金唱片…眾星雲集必追月曆
🎤 大咖韓星來台開唱！GD、SUPER JUNIOR、TWICE、ZB1…韓星演唱會月曆
❣️韓劇演員粉絲見面會！李鍾碩、潤娥、李俊昊、李彩玟…韓星登台月曆
【2026年1月】
🗓️1/2（五）、1/3（六）
🎤BABYMONSTER《LOVE MONSTERS》ASIA FAN CONCERT
演出日期：
2026/01/02（五）
2026/01/03（六）
演出地點：台北小巨蛋
售票平台：KKTIX
開唱前必看：入場須知、周邊販售資訊
🗓️1/17（六）
🎤Rain《STILL RAINING: ENCORE》
演出日期：2026/01/17（六）19:00
演出地點：台北小巨蛋
售票平台：Klook
開唱前必看：入場須知、周邊販售資訊
🗓️1/23（五）、24（六）、25（日）
🎤SUPER JUNIOR《SUPER SHOW 10》高雄場
演出日期：
2026/01/23（五）20:00 #加場
2026/01/24（六）18:00
2026/01/25（日）18:00
演出地點：高雄巨蛋
售票平台：拓元售票
開唱前必看：入場須知、周邊販售資訊
🗓️1/24（六）
🎤ATEEZ《IN YOUR FANTASY》
演出日期：2026/01/24（六）18:00
演出地點：林口體育館
售票平台：寬宏售票
開唱前必看：入場須知、周邊販售資訊
🗓️1/31（六）、2/1（日）
🎤TOMORROW X TOGETHER《ACT : TOMORROW》
演出日期：
2026/01/31（六）18:00
2026/02/01（日）17:00
演出地點：臺北大巨蛋
售票平台：拓元售票
開唱前必看：入場須知、周邊販售資訊
【2025年11月】
🗓️11/1（六）、11/2（日）
🎤G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] in Taipei
演出日期： 2025/11/01（六）18:00 2025/11/02（日）18:00
演出地點：臺北大巨蛋
售票平台：遠大售票
開唱前必看：入場須知、周邊販售資訊
🗓️11/14（五）、11/15（六）、11/16（日）
🎤SUPER JUNIOR 20th Anniversary Tour《SUPER SHOW 10》
演出日期： 2025/11/14（五）20:00 2025/11/15（六）19:00 2025/11/16（日）17:00
演出地點：臺北大巨蛋
售票平台：拓元售票
開唱前必看：入場須知、周邊販售資訊
🗓️11/22（六）、11/23（日）
🎤TWICE《THIS IS FOR》WORLD TOUR
演出時間： 2025/11/22（六）18:30 2025/11/23（日）18:30
演出地點：高雄國家體育場（世運主場館）
售票平台：拓元售票
開唱前必看：入場須知、周邊販售資訊
【2025年12月】
🗓️12/6（六）
🎤NCT DREAM《THE DREAM SHOW 4 : DREAM THE FUTURE》
演出時間：2025/12/06（六）18:00
演出地點：臺北大巨蛋
售票平台：拓元售票
開唱前必看：入場須知、周邊販售資訊
🗓️12/6（六）
🎤ZEROBASEONE《HERE & NOW》
演出日期：2025/12/06（六）19:30
演出地點：台北小巨蛋
售票平台： KKTIX
開唱前必看：入場須知、周邊販售資訊
