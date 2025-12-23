大咖韓星現身信義區被拍！「鎖喉星二代」出事了

振永（左起）、李沐、宋柏緯在電影首映會上合體。（圖／瀚草文創GrX STUDIO）





台韓愛情電影《那張照片裡的我們》金牌監製、導演湯昇榮與鄭乃方率韓星振永、宋柏緯、李沐、方宥心，以及父子檔郭子乾、郭德君今（23）日合體出席信義區首映會；主創團隊許下票房公約，賣破億的話眾人會親手製作片中的代表性美食「客家菜包」感謝粉絲。

飾演姊妹的方宥心和李沐難得合體，首映活動上全體接力完成「幸福雪人」溫馨團聚，現場更飄起2025年第一場雪，浪漫滿分！回憶起合歡山拍攝過程，演員們在現場除了得與低溫抗戰，不少人還出現高山症症狀，導演湯昇榮直接吸起氧氣：「我記得當時6、7個人都被送下山，我上山車開到一半就吐了，但吐完一抬頭就看到很漂亮的風景！」

《那張照片裡的我們》首映雪人合影，左起導演鄭乃方、方宥心、宋柏緯、李沐、振永、郭德君，導演湯昇榮。（圖／瀚草文創GrX STUDIO）

郭子乾的兒子郭德君在片中演出黑衣人「阿標」，與振永有激烈打戲，對於兒子首度演出電影他只有一個要求就是「要安全」，想不到拍攝時還真的因為血糖過低差點昏倒，吃了點糖果、休息一陣子才繼續演出；振永坦言，當時有發現郭德君的身體微恙：「我有嚇到！趕快去旁邊關心他。」

導演湯昇榮在合歡山拍攝《那張照片裡的我們》因出現高山症症狀吸氧氣桶。（圖／瀚草文創GrX STUDIO）

郭德君片中被振永從身後抱住鎖喉，被問到躺在振永胸膛的感覺他笑說：「他的胸膛很溫暖，有感受到胸肌很大，蠻好躺！」狂讚振永的魅力存在於一舉一動當中，每個角度都是偶像。宋柏緯和振永也有一場打架戲，宋柏緯說：「我們表演方式蠻不一樣，他結構精準，我自己比較流動，收穫非常多。」

振永首次拍攝台灣電影，透露有將預告片分享給《善良的女人夫世彌》劇組朋友看，全余贇看了非常期待！也希望邀請前輩朱智勛欣賞電影「我還滿緊張的！」電影《那張照片裡的我們》12月24日全台上映。



