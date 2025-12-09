大咖韓星現身西門町 「曾合作趙震雄」揭露2人關係

左起洪暐哲、張榕容、李廷鎮、陳邦鋆。(記者潘少棠攝)

〔記者蕭方綺／台北報導〕韓星李廷鎮特別來台，今晚在西門町和温昇豪、張榕容、安心亞等人今參與影集《整形過後》首映會。近期演出《信號》的韓國影帝趙震雄遭揭發過去曾是「少年犯」的犯罪記錄，他涉及竊盜、性侵，但所有罪名之中，他只認了「竊盜」，但因黑歷史宣布引退，李廷鎮坦言20多年前曾和趙震雄合作電影《馬粥街殘酷史》，拍完之後就沒有聯繫，低調表示「不知道他近期的新聞」。

張榕容吃醬蟹的樣子讓李廷鎮印象深刻。(記者潘少棠攝)

但他和張榕容拍戲的好交情倒是沒有斷過，先前張榕容參加釜山電影節之前，特別先到首爾找他，他印象深刻直呼：「她吃醬蟹吃得很開心，第一次看到女生用手吃這麼乾淨，彷彿眼前沒有其他人。」張榕容聽聞後瞪大眼喊冤：「我不知道要怎麼用筷子吃！」

韓星李廷鎮特別來台參與影集《整形過後》首映會。(記者潘少棠攝)

此外，他今參與台劇首映會，在影廳和快700人一起看劇，他坦言韓劇比較少舉辦大型首映會，有的話比較多是跟相關業界人士一起看。而温昇豪曾和利特合作實境節目變熟，李廷鎮與利特也有私交，三人都有好交情，温昇豪特別感謝利特先前談及《整形過後》幫忙宣傳，更坦言該戲已經有在跟韓國方接洽，希望可以順利賣到韓國。

左起安心亞、温昇豪、張榕容。(記者潘少棠攝)

