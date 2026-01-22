大咖音樂人病危暴瘦！「肺纖維化」消失7年罕露面 最新近況曝光
娛樂中心／綜合報導
韓國資深音樂人柳烈憑藉細膩嗓音及溫文儒雅的形象深植人心，但後來卻消失螢光幕長達7年。柳烈日前現身MBN訪談節目《金柱夏的日與夜》，分享近年與死神拔河的艱辛過程，更透露自己一度被醫生下達病危通知。
根據韓媒《News1》報導，柳烈2019年因肺炎高燒至40度而住院，隨後被確診肺纖維化。柳烈回憶，他因肺功能嚴重受損，一度無法自行下床，甚至連大小便都沒辦法自理，不僅如此，柳烈還出現嚴重譫妄症，產生強烈幻覺，曾對著窗外大喊有人，要求家人立即開門。病情危急時，醫院甚至提醒妻子做好心理準備，「醫護人員當時告訴我太太，要準備好送我最後一程，那是一個幾乎被宣告死亡的絕望時刻。」
根據《韓聯社》此前報導，柳烈2017年起受肺纖維化所苦，體重驟降至40公斤，曾兩度面臨移植手術取消的挫折，甚至因心律不整遭遇兩次類似心臟驟停的險境，當時他絕望到一度已經寫好遺書，醫護人員回憶，柳烈的肺部當時萎縮到極限，能夠存活至今幾乎被視為奇蹟，而他2023年7月歷經7小時的手術才成功完成肺部移植。
