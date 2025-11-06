大咖YTR懷孕大血崩！痛哭喊：我的寶寶被沖掉了

Sandra分享懷孕血崩驚魂記。（圖／翻攝自Sandra Instagram）





YouTube頻道《驚奇玩起來》主持人Sandra（徐有潔）2022年與老公許傑克結婚、去年補辦婚禮，今年7月宣布懷孕喜訊；目前懷孕30週的她，今（6）日在社群發文透露，懷孕初期曾歷經一場「大血崩」的恐怖經歷。

Sandra回憶起今年的5月20日，白天第一次聽見小孩強而有力的心跳聲：「當時超級興奮的我，沒有大家說的那種想哭的衝動，反而是覺得『哇好酷喔！有另外一顆心臟在我身體裡跳跳跳欸。』」

結果當晚就出事了，Sandra凌晨一點多突然感到雙腿之間有熱熱的液體流下來，坐上馬桶後才剛確認是血：「一大塊、一大塊血塊就開始往下掉，撲通撲通的一塊接著一塊。」來不及將血塊拿起檢查，就被智能馬桶自動沖水沖走了，她當場嚎啕大哭、尖叫吶喊：「我的寶寶被沖掉了，怎麼辦！」

Sandra整晚痛哭睡不著，隔天一早趕緊回診，進診間時醫師也神情緊張：「當超音波照到小寶還乖乖在肚子裡，並且心跳還是很強勁的時候，醫生跟外面診間的工作人員都大大鬆了一口氣，而我臉上的口罩被流下來的眼淚浸濕了大半。」如今孕來到30週，她直呼：「小寶的胎動幾乎是無法無天，呼應著我的期待，深呼吸喔，一切都會迎刃而解的，爸爸媽媽愛你。」



