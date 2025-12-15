大哥不冷嗎？僅穿內褲攀附「酒店外牆廣告牌」 全網笑翻：捉姦現場

紅內褲男攀附在酒店外牆的廣告燈箱上。圖／微博@睡不夠的XP君

中國深圳日前有路人拍下令人訝異的一段影片，只見影片中一名男子全身只穿著一件內褲，攀爬在酒店外牆、靠著手腳攀附在酒店的廣告牌上，而廣告牌隔壁的窗戶明顯看到酒店房間有不少人在走動，甚至於還開窗檢視窗外，但是好像沒有發現內褲男的蹤跡。拍攝這段影片的路人猜測，這名內褲男可能是「小王」，跟女子上酒店被捉姦，情急之下才會爬到酒店外牆躲避。

這段內褲男攀附在酒店招牌的影片在中國網路上瘋傳，事發地點是一間知名連鎖酒店，內褲男不畏天寒地凍的低溫，僅穿一條紅色內褲，徒手抓住酒店的廣告招牌，情況十分驚險，要是一個不小心，摔落地面，那可是會釀成命案的！

拍攝這段影片的路人說，就在內褲男一旁的酒店房間，窗戶被打開了，可以看見有許多人影走動，他猜測是大型捉姦現場，內褲男情急之下無處可逃，只能從窗戶爬出、靠著酒店的招牌躲開捉姦的人，笑稱「老哥，天寒地凍的，你怎麼穿件內褲就跑到外面了，不怕感冒嗎？」

網友們看後也紛紛留言表示「他可能在義務無償清理廣告燈箱」、「房間裡面的人正在找呢」、「這廣告燈牌還挺結實的」、「這肯定是偷情被人家老公抓上門了」、「這麼危險還不如被抓住」、「深圳泊寓這下紅了」。



