「大哥付你分期」年成長64％ 電玩祭最高現折800元

台灣大哥大旗下「大哥付你分期」發布 2025 年度消費觀察，指出先買後付（BNPL）已逐步成為民眾進行日常預算與現金流管理的重要輔助。統計2025 年「大哥付你分期」交易額年增率高達 64%，成長力道為全球 BNPL服務平均值的4倍，且用戶數同步成長逾6成，顯示服務正進入成長加速期，其中又以高單價的家電、娛樂裝置，與剛性需求的生活用品占消費大宗。

看準這股「預算精算化」的消費趨勢，「大哥付你分期」2026 年將全面進軍線下實體交易，鎖定具備「高單價、需求成長快速」特質的業種拓展。首波活動搶搭寒假與電玩展熱潮，「大哥付你分期」即日起串聯雙北 15 家電玩街邊名店，推出「寒假電玩祭」，讓玩家在住家巷口，也能享有最高800元現折與靈活分期應援，無痛入手旗艦級電玩裝備。

台灣大電信金融事業副總吳建頤表示，2025 年「大哥付你分期」的爆發性成長，源自用戶對 BNPL服務價值的重新詮釋。據觀察「大哥付你分期」主要用戶有超過6成，為20到44歲的數位原生族群，且擁有三大關鍵消費趨。

關鍵一：透過分期功能將高單價的家電、娛樂裝置或生活用品等大筆支出平攤，實現更靈活的財務規劃

關鍵二：聰明地利用BNPL不佔用信用卡額度的特性，將資金優先配置於投資或日常周轉

關鍵三：對於先買後付服務的期待已從網購延伸至線下，逐步將BNPL應用於實體場域，促使服務深入滿足更多元的消費需求。

吳建頤指出，這種「預算精算化」趨勢，也解釋了為何「大哥付你分期」在女性與年輕族群的滲透率能與國際主流趨勢並駕齊驅，甚至在交易深度上超越全球表現。

「大哥付你分期」首屆電玩祭即日起至3月1日熱鬧登場，串聯包括「優格米」、「御電玩」等雙北15家電玩街邊名店，應援玩家寒假期間的消費需求。消費者於門市選購商品時，只需掃描合作店家的「大哥付你分期」 QR Code，完成門號簡訊驗證，在付款流程選取「電玩祭專屬優惠券」即可享受超值回饋。

本次活動提供包括單筆滿1萬6800 元現折800元，以及單筆滿1萬4500元現折500元、單筆滿5000元現折100元的限額折抵優惠，協助用戶輕鬆入手夢幻商品。

為滿足核心玩家對熱門遊戲機種的渴望，「大哥付你分期」特別與合作品牌推出限定同捆套裝。

其中，「優格米」全台 7 間分店提供限量 Switch 2 主機遊戲同捆包，包含《瑪利歐賽車世界》與額外遊戲片及玻璃貼，使用大哥付你分期優惠券僅需 1萬6580元即可帶回家。

「御電玩」板橋店則特別祭出包含《動物森友會》模型組合的多元方案，售價自1萬4830元至 1萬7630元不等，搭配「大哥付你分期」優惠券最高達9折優惠；玩家只需於付款流程時確認分期資訊，並選取優惠券完成結帳，即可透過「大哥付你分期」靈活的分期管理，在自家巷口名店無痛帶回全套遊戲。

