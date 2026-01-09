大哥全被抓去關！記憶體大逃殺 南亞科、華邦電、群聯跌停





記憶體大逃殺！日前強勢的記憶體族群引來主管機關注意，昨（8）日證交所新公布處置股名單，華邦電（2344）、南亞科（2408）、晶豪科（3006）與力積電（6770）均被列入處置股，其中南亞科、晶豪科為第二次處置，受此影響今（9）日記憶體全面下挫，華邦電、南亞科、群聯、力積電、旺宏、晶豪科、威剛跌停。

觀察盤面，記憶體在南亞科、威剛被殺到跌停後，記憶體族群全面遭到摜殺，其中華邦電、群聯、力積電、晶豪科等紛紛被打跌停，就連近期最強勢的旺宏也難逃獲利了結賣壓。

見此情景網友全傻眼，紛紛表示「記憶體人走茶涼」、「塊陶啊！！下山了媽媽！」、「記憶體全部跌停躺平膜拜跟老大」、「記憶體人踩人啊啊啊」，不過也有網友樂觀表示，「記憶體拉回就是買啦」、「抄底好時機」。

（封面圖／東森新聞）

