大哥出手！胡瓜砸1800萬辦鑽石舞台之夜 余天、蕭敬騰鬆口答應開唱

【緯來新聞網】由胡瓜發起、領軍主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，今年完成台北2場、台中2場演出，口碑爆棚；歲末將至，胡瓜今（11日）邀請演出藝人共同舉辦年終感恩餐會，同時宣布「鑽石舞台之夜」明年春天回歸，將於2026年3月21、22日重返臺北流行音樂中心，揭曉兩天不重複的壓軸卡司，有淡出演藝圈的余天，與久違在台灣表演的蕭敬騰，卡司驚人。

胡瓜發起、領軍主持的「鑽石舞台之夜」演唱會宣布明年春天回歸。（圖／萬星傳播提供）

廣告 廣告

胡瓜今透露，兩場演唱會花了至少1800萬跑不掉，門票還要抽稅金，演藝圈大哥大余天更是為了公益，價錢「隨便他開」，還笑說是「打到骨折」，但胡瓜坦言，余天電話有換，他打電話找不到人就到處問，第一時間還被余天以「我不想表演」拒絕，但胡瓜不氣餒找到余祥銓，最後終於成功以公益打動大哥，他感性說：「余天是早期團結演藝圈的人！希望再繼續延續。」



余天說自己已經算是半退休狀態，不接電視節目也沒有秀場可以表演，笑說：「這次做公益本來想開高一點，太久沒賺錢了，也沒有當立委、歌廳沒地方唱。」最後鬆口說，ㄧ聽是做公益（價錢）就隨便了，他還誇下海口說要幫胡瓜問問小英前總統能不能來參與，「反正她現在也沒什麼事」，胡瓜則笑說請小英先幫忙買票。

胡瓜、歐漢聲（歐弟）以及陳亞蘭新節目《週末最強大》和康康節目《綜藝一級棒》播出時間強碰。（圖／萬星傳播提供）

而這次請到蕭敬騰參與演出也是難得，胡瓜說光是鋪陳就鋪了半年，「蕭敬騰對台灣感情很濃厚，二話不說就願意來，這次會唱前輩耳熟能詳的歌，不會執著唱自己的歌」，胡瓜特別表示對蕭敬騰的感謝。



「鑽石舞台之夜」演唱會以公益出發，結合台灣秀場文化與流行音樂進行演藝薪火相傳，今年2月首次在北流登場，好評如潮；8月將公益列車開到台中，明年3月回到台北，三位主持人胡瓜、康康、歐漢聲（歐弟）將再度同台，精準默契與爆笑互動，加上即興反應，要讓觀眾每一刻都笑聲不斷。

余祥銓父子和黃西田以及康康、王彩樺、曾心梅、賴慧如、鍾采穎、翁立友、李翊君出席活動力挺。（圖／萬星傳播提供）

歌手部分，除保留原班人馬曾心梅、AKB48 Team TP、賴慧如、鍾采穎、翁立友、李翊君，再添走過秀場風華的國民女神王彩樺，帶來魅力全開的台味金曲。而備受矚目的壓軸之星，兩天節目呈現截然不同風格：3月21日由余天、余祥銓父子和黃西田，組成限定同台的台語重量級組合，勢必笑料不斷；3月22日則由金曲歌王蕭敬騰壓軸。



2026「鑽石舞台之夜」演唱會台北場，明年3月21 （六）、3月22（日）強勢回到臺北流行音樂中心，門票明（12日）13時在年代售票系統開賣，啟售日至本月28日止購票享早鳥九折優惠，本次捐贈單位為財團法人臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會和臺大清寒希望獎助學金，秉持公益之心，持續前行。

更多緯來新聞網報導

沈玉琳罹患血癌！發病原因曝光 治療方式與存活率一次看

星野源也愛！鄭興脫胎換骨約到他 忘我到15小時沒吃飯