大哥台積電休息、聯電二哥上場！台股ETF 00946、00927、00919持有聯電績效亮

台股ETF 持有聯電。資料照



台股在連創三天新高後，在晶圓代工廠大哥台積電(2330)休息後，大盤7日拉回整理，不過在大哥休息之際，晶圓代工廠二哥聯電（2303）卻在今日逆勢上漲，並在早盤強勢上攻衝破58元，漲幅逾7%，成為近期盤面焦點，也帶動持有聯電張數高的台股ETF績效表現亮眼。

統計80檔台股ETF中，有48檔持有聯電，以持有張數來看，群益台灣精選高息(00919)擁有65.9萬張最多，其他包括群益半導體收益(00927)、群益科技高息成長(00946)、元大高股息(0056)在內共18檔台股ETF都有聯電萬張以上的持有，以7日漲幅來看，前三名分別為00946上漲2.59%漲幅居冠，00927上漲2.38%居次，00919上漲1.73%，值得一提的是，前三名都由群益投信包辦。

廣告 廣告

群益投信台股ETF研究團隊表示，AI科技主題仍是市場焦點，而台灣因擁有完整的科技供應鏈，更於其中扮演重要角色，有望持續保持在成長軌道上運行，科技股表現仍值關注，而這當中亦不少企業的獲利成長動能與配息能力俱佳，也更增添其長期吸引力，可望為資金布局之首選，建議投資人也不妨透過訴求精選台灣優質科技高息股的ETF來參與行情，掌握科技成長行情與股息收益雙重契機。

群益科技高息成長經理人洪祥益表示，台股在創高後呈現高檔震盪機率高，短期來看，台股農曆年節前預期將維持上漲的格局，不過回歸基本面來看，台灣經濟動能強勁，受惠於AI帶動出口暢旺與消費成長，有助為台股提供強力支撐，長線多頭格局仍可期待。在AI長線趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利、資本雙漲利多。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，整體來看，台灣目前大多數產業仍處向上景氣爬坡循環，而引領全球科技趨勢之AI發展亦如火如荼，隨著AI應用逐步落地、相關需求殷切下，台灣因擁有完整的半導體聚落，且在AI晶片的製造與封裝為全球重要樞紐，受惠程度高，自晶圓代工、委外封測到設備商雨露均霑，產業成長性看好。

更多太報報導

【一文看懂】黃仁勳CES開釋物理AI 你懂了沒? AI要從螢幕走出來、台灣站在最好的位置

快訊／輝達黃仁勳CES宣告：物理AI的ChatGPT來了！「會思考」Alpamayo模型推進自駕技術

【一文看懂】CES開展即落幕！「影武者」記憶體揮刀 輝達英特爾都得低頭