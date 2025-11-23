大哥搏感情1／直擊！胡瓜帶隊出任務婆媽粉圍觀險暴動 笑點滿滿超接地氣

胡瓜（中）、陳亞蘭和歐漢聲為新節目到地方市場出外景，現場被婆媽粉絲擠爆。（圖／本刊攝影組）

66歲綜藝大哥胡瓜相隔兩年重返週末綜藝黃金檔時段，攜手「金鐘視帝」陳亞蘭、歐漢聲主持全新節目《週末最強大》，時報周刊CTWANT在11月11日直擊3人連趕新北市兩個市場錄影行程，中間還抽空返回台北市電視台為新節目宣傳，一天的行程既緊湊又忙碌。

胡瓜拿起菜刀準備材料，看似笨拙的模樣逗得現場哈哈大笑，陳亞蘭立刻接戲，節目效果滿點。（圖／本刊攝影組）

歐漢聲站C位掌廚，3人展現絕佳默契。（圖／本刊攝影組）

11月11日早上10點多，胡瓜為新節目的「胡蘭歐出任務」單元，在新北市汐止區金龍市場出外景，還沒開錄現場就已經擠滿了婆婆媽媽守候，等著觀看現場錄影。10點半，節目工作人員做好現場的準備工作，主持人胡瓜、陳亞蘭和歐漢聲從休息室來到現場就位。緊接著，胡瓜拿起菜刀準備材料，看似笨拙的模樣逗得現場哈哈大笑，陳亞蘭立刻接戲搞笑，默契十足、節目效果滿點。

歐漢聲掌廚的時候，胡瓜在一旁擦汗喊燒。（圖／本刊攝影組）

結束首站錄影後，胡瓜、陳亞蘭和歐漢聲3位主持人先行離開，一行人風塵僕僕地回到市中心的華視參加節目錄影，為12月將上檔《週末最強大》做宣傳，直到下午2點半左右，3人才離開電視台。

現場《週末最強大》的攝影師肩上的攝影機，貼著胡瓜另個節目《綜藝大集合》的貼紙，相當有趣。（圖／本刊攝影組）

短暫休息後，團隊又馬不停蹄趕往新北市新莊區五股黃昏市場繼續錄影，不意外的現場照樣擠滿婆媽粉絲，可見3人吸粉魅力驚人。過程中一開始是胡瓜主持，接著由歐漢聲站到C位掌廚。此外，現場還出現有趣畫面，只見攝影師肩上的攝影機仍貼著《綜藝大集合》的貼紙，而背板與調味瓶上則印著新節目名稱《週末最強大》，差點就讓現場粉絲「瓜哥兩節目忙到分不清」。

胡瓜近期和胡小禎、胡釋安在花蓮駐點12天拍攝《胡來旅行社2》。（圖／翻攝自胡瓜臉書）

目前胡瓜除主持民視《綜藝大集合》外，還經營個人YouTube頻道「下面一位」，近期更在帶著胡小禎與胡釋安在花蓮駐點12天拍攝《胡來旅行社2》，並籌備明年2月於北流舉辦的《鑽石舞台之夜》演唱會，行程緊湊。至於《週末最強大》將於12月13日首播，全長兩小時，內容涵蓋短劇、歌舞、遊戲等4大單元，胡瓜透露「3天才能錄完一集」，製作規模空前，總成本更高達破億台幣，誓言打造全新周末綜藝王國。

