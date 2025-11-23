大哥搏感情1／直擊！胡瓜帶隊出任務婆媽粉圍觀險暴動 笑點滿滿超接地氣
66歲綜藝大哥胡瓜相隔兩年重返週末綜藝黃金檔時段，攜手「金鐘視帝」陳亞蘭、歐漢聲主持全新節目《週末最強大》，時報周刊CTWANT在11月11日直擊3人連趕新北市兩個市場錄影行程，中間還抽空返回台北市電視台為新節目宣傳，一天的行程既緊湊又忙碌。
11月11日早上10點多，胡瓜為新節目的「胡蘭歐出任務」單元，在新北市汐止區金龍市場出外景，還沒開錄現場就已經擠滿了婆婆媽媽守候，等著觀看現場錄影。10點半，節目工作人員做好現場的準備工作，主持人胡瓜、陳亞蘭和歐漢聲從休息室來到現場就位。緊接著，胡瓜拿起菜刀準備材料，看似笨拙的模樣逗得現場哈哈大笑，陳亞蘭立刻接戲搞笑，默契十足、節目效果滿點。
結束首站錄影後，胡瓜、陳亞蘭和歐漢聲3位主持人先行離開，一行人風塵僕僕地回到市中心的華視參加節目錄影，為12月將上檔《週末最強大》做宣傳，直到下午2點半左右，3人才離開電視台。
短暫休息後，團隊又馬不停蹄趕往新北市新莊區五股黃昏市場繼續錄影，不意外的現場照樣擠滿婆媽粉絲，可見3人吸粉魅力驚人。過程中一開始是胡瓜主持，接著由歐漢聲站到C位掌廚。此外，現場還出現有趣畫面，只見攝影師肩上的攝影機仍貼著《綜藝大集合》的貼紙，而背板與調味瓶上則印著新節目名稱《週末最強大》，差點就讓現場粉絲「瓜哥兩節目忙到分不清」。
目前胡瓜除主持民視《綜藝大集合》外，還經營個人YouTube頻道「下面一位」，近期更在帶著胡小禎與胡釋安在花蓮駐點12天拍攝《胡來旅行社2》，並籌備明年2月於北流舉辦的《鑽石舞台之夜》演唱會，行程緊湊。至於《週末最強大》將於12月13日首播，全長兩小時，內容涵蓋短劇、歌舞、遊戲等4大單元，胡瓜透露「3天才能錄完一集」，製作規模空前，總成本更高達破億台幣，誓言打造全新周末綜藝王國。
看更多 CTWANT 文章
大哥搏感情2／綜藝節目「走入人群」抓住觀眾心 《飢餓遊戲》揪民眾玩關卡吸收視
娛樂報報／野生捕獲徐薇現身世新大學 跟香蕉哥哥搶鋒頭
芳心暗許1／白定2026春天攤牌大限 鄭麗文黨職藏心機不甩最後通牒令
其他人也在看
堪比金馬獎婚宴起底！東裕集團第三代娶妻 關穎、邱淑貞成姻親
近日，台北寒舍艾美酒店舉行一場引發高度關注的豪華婚宴，現場星光熠熠、重金雲集。網友挖出新人家族背景後驚呼連連，新娘沈婷婷是邱淑貞的侄女，而新郎Justin則是關穎的表外甥。現場不僅星光雲集，兩大家族背後的財力也相當驚人，堪稱強強聯手。中時新聞網 ・ 8 小時前
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光EBC東森娛樂 ・ 12 小時前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 1 天前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
周子瑜手寫信全文曝光淚崩「不是因為乖」遭封殺10年吐真心：真的渴望
南韓超人氣女團TWICE 台灣成員周子瑜，昨（23）晚在高雄世運主場館演出了她出道以來首場台灣演唱會，這場對她意義非凡的返鄉舞台，也被外界解讀為暌違10年「正式解禁」。她在舞台上朗讀了一段親筆感言，全文首度曝光，字字真摯動人讓現場數萬ONCE們紛紛拭淚，被認為是她對過去10年起伏的自我總結與重生宣言。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
金馬獎慶功／范冰冰「六天前就拿到簽證」當場和李安講電話：要一起開心
范冰冰以《地母》榮獲第62屆金馬獎最佳女主角，可惜她未能親自出席領獎，僅能透過電話傳達激動和感恩心情。在慶功宴上，導演張吉安再次撥電話給范冰冰，開心笑說晚上不用睡了，因為有600多則恭賀訊息要回覆。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 2 天前
影/高雄站後丟超大驚喜！TWICE正式官宣明年3月攻大巨蛋 門票12月初開賣
K-POP超級天團TWICE於 11 月 22、23 日連續兩天，以《TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN KAOHSIUNG》強勢攻佔高雄世運主場館。第二天的演唱會尾聲，她們更在大螢幕上正式官宣，明年 3 月將登上臺北大巨蛋開唱，門票則於12月初開賣！中天新聞網 ・ 7 小時前
「小龍女」權喜原拒收食物禮物被嚇壞 驚悚原因曝光令人作嘔
權喜原在社群貼文中向粉絲表達感謝，表示珍惜大家的心意，但也誠懇說明：「零食、飲料等食物類禮物，未來可能無法再收下。」她語氣溫和但坦率地指出，過去竟曾收到粉絲吃過一半的食物，這種行為讓她感到不適，因而決定公開說明，「我有時候看到大家吃到一半的食物拿來送我，...CTWANT ・ 1 天前
郭書瑤西裝開深Ｖ「裡面0布料」！猛炸2巨獸萬人瘋看
娛樂中心／楊佩怡報導35歲女星郭書瑤當年憑藉「殺很大」廣告一夕成名，清純臉蛋與魔鬼身再加上可愛娃娃音，成為無數少男的夢中情人，跨足影視圈後也端出許多好作品，接連拿下金馬和金鐘獎項。不過成功轉型實力派演員，郭書瑤在社群仍保持發福利習慣，21日她連曬5張辣照，只見她穿著西裝外套，定睛一看衣服裡竟「一絲不掛」，豐滿上圍曲線全被看光。民視 ・ 1 天前
陳匡怡金馬夜再談張孝全 重申「根本不想承認被他追求過」
41歲張孝全今年以《深度安靜》入圍第62屆金馬獎最佳男主角獎，昨(22日)他一身帥氣黑西裝現身，可惜最後未能拿獎；而過去和他傳過緋聞的女星陳匡怡，昨恰好有感而發在臉書發文，重申根本不想承認被他追求過。中時新聞網 ・ 21 小時前
范冰冰抱走影后「張鈞甯低調發聲」！洩兩人10年私交
女星范冰冰16歲時演出《還珠格格》走紅，後來憑藉《觀音山》、《武媚娘傳奇》等影視奠定一線女演員的地位，也曾獲得金馬女配殊榮。不過，她7年因陰陽合約風波重創事業和聲譽，直到近年才捲土重來，22日她抱走金馬影后獎座，好友張鈞甯也低調發文「為你驕傲！」中時新聞網 ・ 15 小時前
家寧52萬IG突消失蒸發！疑似新帳號曝光「秒圍剿」網一面倒檢舉灌爆
YouTuber團體「眾量級」前情侶檔的張家寧（家寧） 近日再度成為話題焦點。她原本擁有超過52萬粉絲追蹤的社群Instagram 帳號與 Threads 帳號，今（22）日無預警突然全部消失，引發粉絲與網友熱議。不少人猜測，她的帳號恐遭到大量檢舉下架，甚至有網友在社群上發起「繼續檢舉行動」，希望連她的YouTube頻道也能被封鎖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台大學霸男星成「校霸」！特別研究變態、自戀人格 全靠女友才考上好學校
石知田在《如果我不曾見過太陽》中因飾演反派而被網友「恨到不行」，日前與柯佳嬿、曾敬驊、李沐等人出席「聖誕約定同樂會」，上台第一句話便道歉：「先跟大家說聲對不起。」引來現場爆笑。鏡報 ・ 1 天前
「八點檔娜美」體力驚人！魔鬼行程曝 自豪：很敢玩
「八點檔娜美」體力驚人！魔鬼行程曝 自豪：很敢玩EBC東森娛樂 ・ 10 小時前
外套能不能借？ 黃豪平、鹿希派:曖昧到不行
[NOWnews今日新聞]近期「邊界感」是演藝圈最常被討論的熱詞，《戀愛熊天秤》中黃豪平自曝曾和熊熊發生過一次「現在想想超級越界」的經驗，有一年跟節目到瑞士外景，兩個人與張棋惠、坤達被分到同一間房睡，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
系統你醒醒！蔡依林大巨蛋起售「頁面當機」 赫見：請等6萬分鐘
天后蔡依林年底大巨蛋演唱會門票開賣，卻因系統負荷不堪頻頻當機，甚至出現需等待長達6萬分鐘的荒謬情況！粉絲們感到極度錯愕與不滿，有人連進入選票區的機會都沒有，也有人雖成功選票，卻在信用卡結帳時遇困難，訂單最終被取消。面對混亂，粉絲們紛紛上網表達不滿。TVBS新聞網 ・ 8 小時前
3度手術恐失明！甲狀腺低下引眼疾 高慧君抗病7年曝和解心情
曾獲金曲、金鐘、金馬三金入圍肯定的歌手兼演員高慧君，近年因甲狀腺問題導致眼部肌肉異常，造成嚴重斜視，近期更連續接受三次眼部手術，甚至已作好最壞打算。昨（22）日高慧君發文，坦言自己從最初的崩潰難過，到現在逐漸學會釋放壓力、與疾病共存，敞開心路歷程，引發粉絲心疼與鼓勵。王芷姍三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前