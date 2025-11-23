大哥搏感情2／綜藝節目「走入人群」抓住觀眾心 《飢餓遊戲》揪民眾玩關卡吸收視

胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲，被本刊直擊為新節目「走出攝影棚」。（圖／本刊攝影組）

胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲日前被時報周刊CTWANT為新節目「走出攝影棚」一天連趕3個行程，馬不停蹄相當忙碌。其實胡瓜主持《綜藝大集合》長達24年，節目多年來走遍全台廟口、廣場，與民眾同樂、發紅包、玩遊戲，形成節目最大特色與收視保證。這回特別帶著第一次主持外景的陳亞蘭「下市場」，陳亞蘭坦言心情既新鮮又緊張。

《飢餓遊戲》經常在遊戲設計中融入與民眾互動的任務。（圖／侯世駿攝）

同樣熱愛在地互動的中視《飢餓遊戲》，則經常在遊戲設計中融入與民眾互動的任務，主持群經常臨時邀請民眾協助完成關卡或猜謎，讓節目充滿臨場驚喜。製作單位透露，節目收視穩定關鍵之一，就是觀眾能從螢幕上看到熟悉的街景與親切的互動。

澎恰恰、許效舜、苗可麗主持的長壽歌唱綜藝《超級夜總會》堪稱「行動舞台」代表。（圖／翻攝自超級夜總會臉書）

不僅如此，澎恰恰、許效舜、苗可麗主持的長壽歌唱綜藝《超級夜總會》也堪稱「行動舞台」代表，節目每周開著貨櫃車巡迴全台，讓鄉親在自家門口就能看到表演。

《嗨！營業中》將節目核心搬到全台各地，開起「臨時餐廳」與民眾互動。（圖／好看娛樂提供）

此外，實境節目《嗨！營業中》也將節目核心搬到全台各地，開起「臨時餐廳」與民眾互動，用服務展現藝人真實面貌。每到一地都掀起打卡熱潮，帶動地方商機。這些不侷限於棚內遊戲或訪談，轉而深入各地市場、廟口、鄉鎮甚至夜市，與民眾近距離互動搏感情的實境與綜藝，也因此收穫不少死忠粉絲，讓觀眾不只是看節目，更能「參與節目」。

