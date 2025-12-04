大哥是對的？風飛砂幫小弟上繳140萬保管「竟被賭光」

在台北市中山區今年（114年）10月底發生一起涉及風飛砂幫的詐騙案件，警方原本計畫誘捕詐騙車手，但未料現場車手竟然直接搶走300萬元現金，但目前爆發案外案，小弟把搶到的3百萬拿出140萬給大哥保管，竟被大哥賭光光。

警方起出的髒物跟贓款。（圖／翻攝畫面）

此次事件發生在10月30日，當時受害人堅持要提供300萬元現金以增加誘捕的真實性，卻不料成為搶劫的目標。警方後續調查發現，涉案的13名嫌犯幾乎皆為新竹地方幫派「風飛砂」的成員，其中一名嫌犯更是該幫的大哥。

警方逮捕該幫的幫眾。（圖／翻攝畫面）

警方追查後發現，24歲的范姓男子是幕後主使，透過柬埔寨的詐騙機房得知此次交易，並指使28歲的曾姓男子聯絡林姓嫌犯負責取款。成功取款後，嫌犯們立刻返回新竹，並在宮廟據點分贓。

然而，林姓嫌犯在得知警方追查後，將其中140萬元交給郭姓大哥保管。令人意外的是，郭卻將這筆錢全數用於賭博，最終輸光。警方在查緝過程中，扣押了剩餘的贓款78.16萬元及兩輛賓士車，並依據《組織犯罪條例》等罪嫌將13名嫌犯移送法辦。

