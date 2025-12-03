大哥沒有輸！ 黃立成砸4.6億回歸市場：故事仍在繼續





昨（1）日加密貨幣市場劇烈震盪，比特幣、以太幣暴跌，導致藝人「麻吉大哥」黃立成遭強制清算，慘賠2128萬美元（約6.6億台幣）。不過今（2）日加密貨幣大反彈，黃立成入場的以太幣也大漲7%，黃立成也久違的在X發文「故事仍在繼續。」，此外，有加密貨幣關注帳號發文透露，發現黃立成的「幸運數字」。

據加密貨幣關注帳號「EyeOnChain」2日深夜在X發文透露，黃立成在昨日虧損2128萬美元後（約6.6億台幣），又開了另一個倉位做多，而且兩個倉位的代碼都是「4588.8888」，因此該帳號認為，這串數字就是黃立成的「幸運數字」，目前兩個倉位的總金額為1475萬美元（約4.6億台幣）。

廣告 廣告

而黃立成今日凌晨也在X久違發文「故事仍在繼續。」似乎打算將過去虧損的都再賺回來。

▼黃立成今日凌晨在X發文。（圖／截自X_@machibigbrother）

（封面圖／東森新聞）

更多東森財經新聞報導



「麻吉大哥」又遭清算！ 黃立成慘賠6.6億 網嘆：村幾枝懶x

玩幣慘賠負債4.6億！ 「麻吉大哥」生日許願：祝大家別被破產清算

麻吉大哥又爆倉！ 2加密貨幣遭強制清算 帳戶只剩460萬