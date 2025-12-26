大哥突離世、媽媽失智 金曲樂團主唱悲吐心聲

吳永吉Kiat Táng發行首張個人台語專輯《褪褲lān的兄弟》。（獨一無二娛樂文化提供）

董事長樂團主唱吉董以個人名義「吳永吉Kiat Táng」發行首張個人台語專輯《褪褲lān的兄弟》，將自己的人生故事與對礦工爸爸記憶寫進歌裡，除了有多位音樂好友趙家駒、武雄等人一起合作外，更實際拜訪猴峒礦工文史館採樣，相當用心。其中歌曲〈你那會離開〉抒發對離世大哥的思念，吳永吉Kiat Táng表示：「每每唱到這首歌都會忍不住淚水。」

回憶兩年前，疼愛他的大哥在澎湖突然離世，當時媽媽又正值失智症，白髮人送黑髮人，讓他們不知怎麼跟媽媽啟齒，她聽得懂嗎？吳永吉Kiat Táng憶起大哥小時候住宜蘭讀書是國小全校第一名，領縣長獎畢業。後來被爸爸接回搬到瑞芳建基煤礦附近，國高中功課還是很好，就讀國中時只要報大哥名號，就不會被欺負。大哥離開後他常常在想，那時候爸爸如果沒有把大哥接回瑞芳，現在應該是在大學當教授吧？而不是每天風吹日曬的工地主任，如今也只能藉歌抒情。

在吳永吉Kiat Táng印象中，小時候一直在搬家，從小跟著爸爸住礦工工寮，一家六口擠在一個3、4坪裡，盥洗跟煮食都在工寮的公共區域裡進行，這也是歌曲〈工寮〉的創作來源。歌詞大部分都是老礦工的口頭禪，所以特別把它整理起來放進歌詞裡，還找他們來大合唱。這次還特別回去建基新村的工寮去收音，吳永吉Kiat Táng說：「回想當時一下車就有幾隻狗在對我們咆哮！我們只能待在車上錄音。」

此外，歌曲〈茶店仔〉也是兒時記憶，當時的新夜城是許多外地人會慕名而來的人潮聚集地。與在巷子口的孔雀酒家不同，新夜城是茶室而非酒店，差別在於是否有繳納許可年費，合法地販賣酒。從小就聽著爸爸跟他的工人說要去茶店仔，不清楚是招待主管，還是自己愛喝，反正無論怎麼喝，總會搭乘末班車回家，媽媽也當作無代誌，每次就當作爸爸是真的去談生意。

