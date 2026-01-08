大哥累了二哥扛！台積電休息免驚 這「3」檔ETF靠聯電賺波段

財經中心／師瑞德報導

台股驚驚漲，當「護國神山」台積電休息整理時，資金會往哪裡跑？市場經驗告訴我們，晶圓代工「二哥」聯電（2303）往往是多頭資金的最佳避風港與接棒者！近期聯電展現強勁抗跌力道，無畏大盤高檔震盪，逆勢吸引買盤湧入。

對於想參與半導體行情卻又擔心追高台積電的投資人來說，透過持有高比例聯電的ETF來佈局，已成為市場顯學。其中，「群益三兄弟」：00946、00927、00919因重倉持有聯電，展現出「進可攻、退可守」的績效韌性，成為存股族眼中的新寵兒。

晶圓雙雄輪動 二哥聯電成穩盤核心

台股站上高點後，資金輪動加速。市場觀察家指出，當權值龍頭台積電進入休整期，具備高殖利率與成熟製程優勢的聯電，經常成為資金轉進的目標，形成「大哥休息、二哥接棒」的良性輪動格局。聯電不僅股價波動相對穩健，其穩定的獲利能力更是高股息ETF選股時的標準配備，近期股價的強勢表現，再次證明了其在半導體族群中不可或缺的地位。

ETF含「電」量大解密 群益三檔績效亮眼

聯電的強勢，直接受惠的便是背後的ETF股東。觀察盤面80檔台股ETF中，高達48檔將聯電納入成分股，可見其受歡迎程度。其中，群益台灣精選高息（00919）持有張數高達65.9萬張，位居全市場之冠。

此外，若進一步分析績效連動性，群益科技高息成長（00946）、群益半導體收益（00927）與00919這三檔ETF，因精準卡位半導體與高息雙題材，在聯電股價發動攻勢時，往往能展現優於大盤的爆發力。這三檔「群益系」ETF不約而同繳出亮眼成績單，成為這波晶圓代工輪動行情下的最大贏家。

AI長線趨勢護體 科技高息股雙重優勢

針對科技股長線展望，群益投信台股ETF研究團隊分析，雖然大盤高檔震盪難免，但台灣擁有完整的科技供應鏈，在AI長線趨勢下，從先進製程到成熟製程皆雨露均霑。

群益科技高息成長（00946）經理人洪祥益指出，台灣經濟動能強勁，受惠AI帶動出口與消費，長線多頭格局不變。群益半導體收益（00927）暨00919經理人謝明志則強調，台灣半導體聚落完整，產業正處於向上的景氣爬坡循環，投資人若想避開個股波動風險，不妨透過訴求「精選優質科技高息股」的ETF進行佈局，既能掌握半導體成長紅利，又能兼顧股息收益，是應對高檔震盪行情的聰明策略。

台股震盪資金啟動「晶圓輪動」！台積電休息，二哥聯電強勢接棒成核心。法人點名「群益三兄弟」00946、00927、00919重壓聯電受惠最深。透過科技高息ETF佈局，掌握半導體紅利兼顧股息，是應對高檔震盪的最佳策略。（資料來源／CMoney）

