大哥被洗臉！美軍航艦剛到 沙烏地竟通話伊朗：絕不借地給美軍

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對伊朗局勢升溫，美國總統川普雖已派遣「林肯號」航空母艦打擊群壓境，但這場軍事佈局卻遭遇了意想不到的重大挫敗。就在美軍摩拳擦掌之際，其中東最重要的兩個盟友、沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國(UAE)，竟接連公開表態「拒絕配合」。沙烏地王儲穆罕默德27日更直接致電伊朗總統，保證絕不允許美軍利用沙國領空或領土攻擊伊朗，此舉無疑是對川普政府的一記外交重拳。

根據《華爾街日報》報導，沙烏地與阿聯酋的背離，雖未完全封死美軍行動，但嚴重限制了川普的軍事選項。退役美國空軍中將戴普圖拉(David Deptula)直言，雖然美軍仍可透過航艦或遠程轟炸機發動攻擊，但盟友的拒絕將大幅增加作戰的複雜度與成本，「這降低了伊朗抵抗外部壓力的政治代價」。

報導分析，沙烏地之所以急著「跳船」，是因為擔憂捲入戰火。2019年沙國油田遭伊朗攻擊的慘痛經驗，讓利雅德當局深知一旦美軍開火，自己將成為伊朗報復的首要目標。卡內基國際和平基金會專家薩賈普爾(Karim Sadjadpour)形容：「他們不想成為美軍長矛的尖端。」

沒了基地怎麼打？ B-2轟炸機恐須遠征

在失去沙烏地與阿聯酋的基地支援後，美軍若執意動武，將被迫依賴部署在約旦的F-15E戰機，或從遙遠的印度洋迪亞哥加西亞島(Diego Garcia)、甚至美國本土調度 B-2匿蹤轟炸機。退役陸軍上將沃特爾(Joseph Votel)指出，這意味著未來的軍事行動將更具「單邊主義」色彩，而非強大的區域聯盟作戰。

中東研究所政策副總裁、前中情局(CIA)分析師波拉克(Kenneth Pollack)則悲觀預測，伊朗政權決心死守權力，單靠空襲極難將其推翻；如今若只能依賴航艦與遠程轟炸機，要在缺乏盟友支援下達成軍事目標，難度將是難以想像的巨大。

