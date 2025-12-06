「大哥」戴過的2塊名表 深圳法院5拍 價值都超4000萬

近日，深圳市中級人民法院再次在阿里法拍平台上掛拍兩塊「百達翡麗」腕表，起拍價分別為2676萬元和2877萬元。據了解，這兩塊腕表均來自某涉黑大哥，評估價值均超過4000萬元，網友戲言「一塊表可換一套別墅」。

極目新聞報導，阿里法拍平台上可以看到，這兩塊「百達翡麗」腕表，其中一只舊「百達翡麗超級複雜功能時計系列6002G001腕表」的評估價4400萬元，另一只舊「百達翡麗超級複雜功能時計系列6002G010腕表」，評估價4129萬元。兩塊表都是2023年8月19日第一次掛拍，均以評估價起拍，無人報名，隨後兩塊腕表又三次掛拍均流拍。這次是第五次掛拍，起拍價分別降幅達1563萬元和1453萬元。平台顯示，兩塊表本次開拍時間為12月16日上午10點，目前尚無人報名。

從腕表之家平台上的訊息透露，這兩塊百達翡麗腕表都是該品牌頂級款，二手市場估值穩定在4120萬元到4440萬元區間，市場上百達翡麗腕表每次都在上漲，複雜功能款漲幅更是基礎款的1.5倍，有網友曾戲言「一塊表可換一套別墅，現在不買，明年多掏半套房首付」。

據了解，法院再次請了專業評估機構為這兩塊百達翡麗腕表作評估，每塊表的評估報告多達35頁。

另據每日經濟新聞此前報導，拍賣信息顯示，上述手表等均來自案號（2021）粵03執8796號相關的拍賣標的物，經查詢為深圳「中科創系」案件相關涉案資產。中國執行信息公開網顯示，該案被執行人為深圳市中科創資產管理有限公司。該公司法人張偉因涉黑犯罪等，已在2021年被深圳市中級人民法院判處無期徒刑。

