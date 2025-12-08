大唐移動起訴小米專利侵權，明年德國開審，專利費太貴？

文章來源：Qooah.com

大唐移動與小米之間的通信專利許可糾紛已定於 2026年3月在德國地方法院開展庭審。這起訴訟信息最初於今年6月，由海外媒體 IP Fray 爆料，至今已歷時半年，雙方仍未達成和解。

有知情人士表示，爭議遲遲未能解決的主要原因在於小米認為大唐移動向小米提出的專利許可報價顯著偏高，不僅大幅超過 Apple、Samsung 等國際廠商所承擔的費用，在金額和費率上甚至達到「數倍於Apple」的水平，被業內視為「天價」。回顧歷史，大唐移動曾與 Apple、Samsung、聯想等多家手機廠商發生專利糾紛，其中在2021年與 Apple 達成的許可協議中，Apple 支付的相關專利費用為9500萬美元。然而，目前大唐對小米的報價卻遠高於這一數字。

根據通信行業慣例，標準必要專利的許可費通常按相關業務收入的一定比例計算。Apple 2024財年手機收入約為小米的7.4倍，若按相同費率估算，小米應付的專利授權費用應在1300萬美元左右，與大唐當前的報價形成強烈反差。

此外，今年4月大唐移動的母公司曾宣佈與聯想達成全球專利交叉許可協議，但據透露，聯想方面所接受的專利費費率也明顯高於此前 Apple 的標準。