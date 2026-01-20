大商船竟裝導彈垂發系統! 應對中「鎖台」威脅 國防部傳完成「全面黑燈」推演

解放軍在正義使命-2025軍演中對台發射火箭。 圖 : 翻攝自中國軍報

[Newtalk新聞] 中國對台威脅除了司空見慣的「共機擾台」與「切斷海底電纜」，近日也傳出將千艘漁船排成「海上長城」、測試改裝「商船武庫艦」等消息，試圖演練對台封鎖的場景。與此同時，據傳台灣國防部已針對「鎖台劇本」進行兵力推演。

根據 X 帳號「The Battlefield」消息，國防部近日完成兵推模擬，模擬海底電纜遭到破壞導致全台通訊、網路與金融系統斷絕的「全面黑燈」情境。情報指出，中國試圖透過切斷台灣與全球聯繫的海底命脈——海底電纜，在未開首砲前就達成「勒頸」效果。

一艘名為「中達79」的大型商船已正式離開中國港灣航行，疑似已進入測試。 圖：翻攝自 X

而據 X 帳號「new27brigade」指出，一艘名為「中達79」的大型商船已正式離開中國港灣航行，疑似已進入測試。該船搭載了垂直發射系統（VLS）、近迫防禦系統（CIWS）及誘餌發射器，被外界視為「商船武庫艦」。民船外觀武器一旦投入測試或實戰，將大幅增加台灣在辨識敵情與應對上的困難度。

除此之外，1 月 17 日上午，一架中共軍用無人機首度進入台灣海峽東沙島附近領空，盤旋約四分鐘。根據 X 帳號「Nikita」提供的訊息，該無人機的飛行高度超出了國軍防空系統的攔截範圍。在接收到無線電警告後，無人機隨即撤離。儘管中共軍方聲稱此為「合法訓練」，但台灣國防部則對此嚴正駁斥，指出此舉再次暴露了北京利用軍事行徑對台施壓的意圖。

1 月 17 日上午，一架中共軍用無人機首度進入台灣海峽東沙島附近領空，盤旋約四分鐘。 圖：翻攝自 騰訊新聞

中國軍事評論帳號「瑤音萬里」則對無人機事件不置可否，文章指出，先前中國發起「正義使命-2025」時，我國防部便強硬表示 :「若中共軍機、軍艦進入我 12 浬領海或領空，將視為『第一擊』，國軍已獲授權依規定實施自衛反制。」但這次無人機應也符合「第一擊」的條件，台灣軍方卻沒有開火。

中國評論文章分析稱，可能是無人機高度實在太高，東沙島配備的武器根本沒辦法應付。文章提到，中國《解放軍報》近日也罕見表態稱：「不把戰爭留給後人」，引發外界討論，猜測中共對台發動「武力攻台」恐已箭在弦上。

