大啖台股AI紅利！00952年終除息0.03元、連4個月不變

[Newtalk新聞] 全台首檔台股 AI ETF，凱基投信今（4）日公告，旗下凱基優選台灣AI 50 ETF （00952）11 月份收益分配，預計每受益權單位數配發新台幣 0.03 元，預計本月 16 日除息，有意參與本次除息的投資人，15 日為最後買進日，配息將於明年 1 月 13 日發放。

自 9 月調升（8 月份）每單位配息金額後，00952 已連續 4 次維持此一配息水準。

台股 AI 供應鏈近年獲利明顯提升，回顧 2020 年以來，AI 企業獲利趨勢持續向上，去年第三季獲利正式破 5,000 億元，隨後四季獲利不僅呈「階梯式」成長，更不斷刷新歷史紀錄續創高峰，至今年第三季，台股 AI 供應鏈獲利合計距離 7,000 億元大關，只差臨門一腳。

台股 AI 企業獲利年增率近兩年也呈「三級跳」，獲利年增率自 2024 年第一季由負轉正後，接下來連七季獲利年增率都維持雙位數成長，今年第一季年增率更逼近 60%，顯示自 2020 年來，台股 AI 供應鏈獲利動能持續獲得支撐。

近日軟銀創辦人孫正義為布局 OpenAI 與資料中心含淚出清輝達股票，在市場掀起熱議，也為企業競相投入 AI，下了最佳註解。凱基台灣AI 50 ETF研究團隊表示，OpenAI 擴張基礎建設，陸續與科技大廠簽訂雲端算力協議，並與晶片大廠合作建置資料中心；CSP 大廠加大資本支出力道，市場預估，2026 年美系四大雲端服務供應商資本支出將達 4,960 億美元，年增率上看 27%。科技巨頭 AI 軍備競賽白熱化，帶動相關產業實質需求，也為 AI 島鏈的台股上漲動能續添柴火。

凱基台灣AI 50 ETF研究團隊指出，台灣今年第三季經濟成長率達 7.64％，較八月預測大幅上修 4.73 個百分點，增幅創 17 季新高；受惠 AI 出貨，九月出口 542.5 億美元，年增率 33.8％，連續 23 個月正增長，反映台灣GDP與出口數據皆強勁增長，台股基本面強韌有撐，有望挹注股市上漲動能。

展望後市，凱基台灣AI 50 ETF研究團隊表示，AI 需求強勁支撐，加上美中緊張關係趨緩等利多因素加持，台股盈餘動能預估從第三季開始轉強，並可望一路延續到2026年。預估台股明年本益比約落在 17.9 倍，略高於長期平均的 15 倍，但未達一個標準差，顯示本益比雖偏高，但未達失控狀態。

隨著美國聯準會降息預期升溫，資金行情可望啟動，受惠於成本壓力降低的中小型 AI 族群，也可望有一波表現空間；多頭行情時小型股表現有機會更甚大型龍頭，網羅 AI 上中下游供應鏈、精準挖掘 AI 供應鏈潛力族群的高純度 AI ETF 將是可留意方向。

台股 AI 公司近年獲利表現

年度／獲利合計（新台幣）／年增

2023 Q1：2,811 億元／ －16%

2023 Q2：2,953 億元／ －22%

2023 Q3：3,598 億元／ －19%

2023 Q4：3,922 億元 ／ －9%

2024 Q1：3,501 億元／ ＋25%

2024 Q2：4,044 億元／ ＋37%

2024 Q3：5,070 億元／ ＋41%

2024 Q4：5,378 億元／ ＋37%

2025 Q1：5,512 億元／ ＋57%

2025 Q2：5,871 億元／ ＋45%

2025 Q3：6,894 億元／ ＋36%

