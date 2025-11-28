即時中心／潘柏廷報導

日本首相高市早苗談「台灣有事」慘遭中國祭出暫停日本水產品進口，而總統賴清德則在臉書貼出吃壽司、味噌湯的午餐照，表達力挺日本的立場，也使不少人紛紛在網路上跟進。總統府資政謝長廷等人今（28）日更召開「友誼水產善的循環：TeamTaiwan 挺日本記者會」大啖干貝、鰤魚、真鯛，謝長廷會中強調，雖然政府間的看法不一樣，但不應該制裁人民，且對漁民不公。

謝長廷表示，最近看到賴清德吃壽司的照片，就想到自己2021年當大使時，時任日本首相安倍晉三貼出拿鳳梨的照片，更喊出「台灣鳳梨很好吃！」，使得他認為「這就是善的循環」。

廣告 廣告

接著，謝長廷說，不論水產還是鳳梨，都是市場需要多少就生產多少的量，而造成困擾的原因就是中國突襲下禁令，如2021年3月到5月是鳳梨生產的時間，但中國在4月1日稱台灣鳳梨有蟲宣布不進口；2021年安倍晉三發起挺台灣鳳梨以後，日華的國會議員緊接著也發起活動，而台僑、民間團體、台日親善團體都跟進，導致那一年鳳荔銷售日本數量增加8倍，「積少成多，很有力！」。

同時，他指出，這次中國一下子要停止水產及海產進口，導致農民有困擾，雖然政府間的看法不一樣，但不應該制裁人民，且對漁民不公，因此今日也發起這項活動表達支持；由於台灣有3萬多個扶輪社友，也拜託扶輪社來支持。

快新聞／大啖干貝、鰤魚、真鯛！力挺日本水產品 謝長廷批中：不應該制裁人民

總統府資政謝長廷（左）。（圖／民視新聞）





另，謝長廷也說，現在事情很多，但台灣不只是在看熱鬧，很多事情台灣是當事人，因此要看門道，從中提升知識及思辨能力；他舉例，高市早苗前天與立憲民主黨的黨魁野田佳彥辯論時，高市講出「日本沒有資格認定台灣歸屬」，高市早苗在國會這樣說明，不可能承認台灣是屬於哪一個國家，因此知道後謠言就不攻自破。

他強調，其實10年前至50年前的日本首相都是這樣講，因為二戰戰拜國的日本簽《舊金山和約》放棄台灣的權益，但不能說歸屬哪一國；因此，高市早苗一席話會讓台灣人增加對於國際法的常識，而最近在談戰後的國際秩序，就要把美國帶出來談，可以去想是否對台灣好。

最後，謝長廷笑說，講得有點遠了，因為很久沒看到這麼多媒體朋友，「有點興奮、有點失態，對不起，謝謝」。

原文出處：快新聞／大啖干貝、鰤魚、真鯛！力挺日本水產品 謝長廷批中：不應該制裁人民

更多民視新聞報導

觸反滲透法！徐春鶯涉收中資幫忙選舉站台 黃珊珊：拿出具體證據

KMT修國籍法恐釀雙重效忠？ 卓榮泰：當然

馬克宏肯定台灣應對資訊戰值借鏡 林佳龍：願向世界分享經驗

