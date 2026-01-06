大啖日本草莓要當心！食藥署揪出6批「日本鮮草莓」不合格 未來一個月逐批100%嚴格查驗

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

日本草莓季到來，不少民眾趁著產季入手，開心大快朵頤，然而衛福部食藥署今（6）日公布最新邊境查驗結果，揪出6批日本鮮草莓及2批法國乾酪不符規定，依法全數退運或銷毀，未流入市面。食藥署也宣告，即日起針對日本進口草莓採逐批查驗，會持續到2月5日止，維持100%逐批查驗。

衛福部食藥署今（6）日公布最新邊境查驗結果，揪出6批日本鮮草莓及2批法國乾酪不符規定。（圖／食藥署）

食藥署指出，本次查驗不合格的日本鮮草莓共有6批，分別由3家業者進口，由「上佳水果有限公司」進口之2批草莓，檢出殺蟎劑賽芬蟎3.0ppm與3.9ppm，超過法規容許值；「青禾農產有限公司」進口的3批草莓，也驗出殺蟲劑因得克0.08至0.11ppm，高於規定值；「洋珍國際有限公司」進口的1批草莓，則是有賽芬蟎殘留量高達5.0ppm，全都不符規定。

食藥署提到，不合規定的2批乾酪是由「台灣侍酒魂公司」從法國進口，檢驗發現大腸桿菌超標，共12公斤將銷毀。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘進一步說明，統計最近半年，日本進口的鮮草莓總計215批，其中檢驗不合格共有12批，原因皆為農藥殘留違規，因此6日起將針對日本進口草莓採逐批查驗持續至2月5日，將會100%逐批查驗。

