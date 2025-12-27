大啖火雞肉飯+滷蛋 日饕客喊「台版親子丼」網笑翻

台北市 / 綜合報導

台灣美食無論是小吃、點心、飲料都相當有特色，許多外國遊客來台都不想錯過。近期，日本一名部落客分享，自己再度品嘗「台灣親子丼」的心得並大讚超美味，結果他口中的台灣親子丼，可以看到貼文照片下方是「火雞肉飯+魯蛋」，笑翻一票網友，直說這取名相當有創意。

熱騰騰的白飯上頭撒上油蔥，接著鋪上滿滿火雞肉，最後淋上靈魂醬汁，香噴噴的火雞肉飯上桌，一碗台灣味遠近馳名飄香萬里，外國遊客也是愛不釋手，日本部落客「紅毛の健」來到台灣旅遊，在自己的社群媒體上發文，說好久沒吃到台灣的親子丼了好好吃，馬上吸引台灣人的目光，到底下留言好可愛的說法，因為是魯蛋加上雞肉飯的關係好像沒辦法說你錯，第一次聽到這種說法好有趣。

其實這位部落客早在2023年就曾經發過類似的貼文，他當時就是在高雄品嘗火雞肉飯，但當地人也沒聽過這個說法，記者VS.民眾說：「有沒有聽過台灣親子丼這個名詞，沒有。」、「有沒有聽過台灣親子丼這個名詞，沒有。」就連在地民眾也是第一次聽到這個稱號，台灣美食遠近馳名，無論是小吃、點心、飲料都相當有特色，但外國遊客往往會有他們自己的說法，猜猜看他們看到什麼傳統美食。

外國遊客說：「看起來像是我們國家鬆軟的小圓麵包。」、外國遊客說：「它吃起來像漢堡，它可能帶點辣味，比一般的漢堡還要辣一點。」沒錯就是台灣刈包，被稱為Taiwanese Burger，台式漢堡，另外還有其他美食被取了有趣的綽號，炸彈蔥油餅是台灣塔可餅，豬血糕被稱為台灣提拉米蘇，蚵仔煎則是台灣海鮮歐姆蛋，鴨血有人說是台灣的巧克力布丁，新的綽號好像再幫食物注入新的靈魂，讓來自不同地方的遊客更加認識台灣美食。

原始連結







