大啖羊肉爐、薑母鴨後「脖子卡卡」 專家：喝太多湯了！

冬季進補若方式錯誤，不僅無法達到暖身效果，反而可能讓膽固醇飆升，導致身體出現僵硬、疲累等不適症狀。營養師陳珮淳指出，部分民眾食用薑母鴨、羊肉爐等補品後，隔天出現脖子卡卡、僵硬的情況，關鍵在於進補方式不當。

薑母鴨、羊肉爐的湯底是以高油加香料熬煮而成的濃湯，喝越多湯就等於喝進越多油脂，隔天脖子容易出現卡卡僵硬感。（圖／資料照）

陳珮淳在臉書粉專「熊抱營養師｜珮淳」發文表示，許多人誤以為補品吃越多身體就會越暖、越順暢，但補錯方式會讓膽固醇衝上天，身體就會開始出現卡、僵、重、累等症狀。她特別提醒，冬天雖然可以進補，但若補過頭、吃得太油，反而會讓身體僵硬、更顯疲累。

關於進補的三大地雷，陳珮淳首先點名「把湯喝光」的行為。她解釋，薑母鴨、羊肉爐的湯底是以高油加香料熬煮而成的濃湯，喝越多湯就等於喝進越多油脂，隔天脖子、肩膀就容易出現卡卡僵硬的感覺，建議民眾不要喝第一輪濃湯，優先選擇清湯。

第二個地雷則是「帶皮肉塊、肥肉吃太多」。陳珮淳指出，鴨皮、五花肉、帶皮羊肉塊都屬於高脂、高油食物，雖然食用後會感覺溫暖，但身體負擔會加重，膽固醇容易升高。她建議優先選擇瘦肉、去皮肉，並減少食用炸物類加工食品。

第三個地雷為「進補再加澱粉」。陳珮淳表示，很多人進補時還會加入麵線、滷肉飯、米血、油飯等澱粉類食物，結果一餐就攝取一千五百至兩千大卡，熱量直接翻倍。她建議主食半碗即可，且選擇白飯優於油飯、滷肉飯。

若想吃羊肉爐、薑母鴨，專家建議多補充蔬菜量，能稀釋油脂、增加飽足感。 （示意圖／Pixabay）

針對正確的進補方式，陳珮淳提出五大守則。第一是「蔬菜佔半鍋」，蔬菜能稀釋油脂、增加飽足感，例如高麗菜、菇類、木耳都是很好的選擇。第二是「暖身靠辛香料」，薑、蔥、蒜能促進循環，讓身體暖起來。

第三項守則為「補身選瘦肉」，不要選擇油肥肉、鴨皮、羊油，也要少吃凍豆腐、米血、丸子等吸油王。第四是「補充降膽固醇營養」，魚類、燕麥、海藻、綠茶都是好選擇，當中的Omega-3、可溶性纖維、多酚，可幫助身體降低負擔。

最後一項守則是「別把進補當宵夜」，陳珮淳建議晚上七點前吃完，因為深夜食用太油、高蛋白的食物很傷代謝，隔天整個人會更沉重。

