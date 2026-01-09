大啖AI出貨 華航年終豪發7個月

華航今年的年終獎金，幾可確定有7個月全薪水準。（本報資料照片）

航空業「薪」情好，華航9日與華航工會進行年終獎金協商，由於華航前3季獲利數字創下歷年新高，年終也比去年更好，雖然工會閉口不談確定金額，交由1月19日董事會拍板定案，但幾可確定有7個月全薪水準，基層員工「這包」估可進帳40萬元，口袋麥可麥可。

挾疫後報復性旅遊潮，航空業這幾年「薪」情領先群雄，年終相對豐厚。長榮航空在元旦前已發出6.5個月年終獎金，星宇航空因今年有多架廣體客機交機，財務壓力略大，僅發出1個月年終，董事長張國煒已向員工喊話共體時艱。至於「年終王」台灣虎航則要待全年業績結算之後，再召開董事會確定金額。

華航9日與工會再就年終獎金協商，會後工會僅回應「以去年為基礎，略高於去年」，並調薪3％。但據瞭解，華航將發出激勵獎金4萬元、年終獎金12萬元加2個月基本薪，及按照每人表現發出績效獎金4.3到5.2個月基本薪，3筆獎金加起來就是完整的年終獎金。

華航主管指出，航空業薪資落差大，機師跟地勤可能差到7、8倍，所以華航的年終獎金不像一般公司行號，是算「幾個月」的，算法確實比較複雜，是採「定額獎金＋基本薪」搭配的作法，希望能多照顧到基層員工。

據目前流出版本，華航員工可領到的實質年終為16萬元定額獎金加約7個月基本薪，以新進員工基本薪3萬元起跳計算，年終「這包」進帳約40萬元，換算成全薪在7個月上下，除了尚未公布的台灣虎航，暫居三家之冠。

在客貨運皆豐收的加持下，華航去年前3季營收衝上1549.29億元，較前年同期增加2.62％，稅後純益達122.5億元，每股盈餘1.81元，逆勢較前年成長8％。最主要原因在於，華航擁有龐大的貨機數量，在這波AI出貨潮帶動下，華航光運送AI伺服器，也吃到不少AI商機。

航空業者分析，華航獲利雖不及長榮，但意外較前年成長，這是因為雙方北美線占營收比重不同，去年因川普祭出嚴格簽證政策，很多留學生不敢離開美國，怕離開就回不來，導致返校潮載客率不如預期，華航北美線市占不如競爭對手，致「受傷」也沒那麼重。