大單來了！ 美國批准輝達Blackwell晶片可出售沙烏地阿拉伯

AI熱潮席捲全球，波斯灣地區對人工智慧需求強烈且有豐厚資金。美國商務部週三公告，沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國的公司獲准購買輝達最先進Blackwell AI晶片。對輝達等盼打入中東市場的業者而言，美國批准出售可說是一大勝利，中東國家則有望藉此在AI賽局中迎頭趕上。

美國商務部晚間透過聲明說明，阿拉伯聯合大公國的G42公司以及沙烏地阿拉伯的Humain公司分別最多不得購買超過3.5萬顆輝達Blackwell AI晶片。美方批准出售Blackwell，是以這兩家公司滿足嚴格的安全及通報要求為前提。

美國商務部這項聲明等於是美國政策大轉向，今年早些時候，部分政府官員因安全疑慮而拒絕直接向這些中東國家支持的公司出口高階晶片。華爾街日報週三引述專家說法指出，從國家安全角度來看，直接向兩國政府支持的公司提供這麼多晶片意義重大。

不過，阿拉伯聯合大公國及沙烏地阿拉伯的與中國大陸合作關係深厚，專家憂心中國大陸公司和其他公司可能會找到繞過安全協議的方法來取得運算能力。對此，美國商務部強調，旗下負責出口管制的工業暨安全局將與這些公司磋商相關要求，並持續監控合規情況。

華爾街日報報導分析，如今美國批准向沙烏地出售高階晶片，可說是輝達的一大勝利。輝達的競爭對手超微（AMD）已與Humain簽署價值數十億美元的合作協議。這些協議包含保障措施和網路安全條款，以確保晶片最終不會落入中國大陸和華為公司手中，工業暨安全局負責監督協議的執行情況。

美國商務部宣布放行的同時，沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼正在美國訪問，而前述Humain公司正是由王儲擔任董事長，未來將提供AI服務和產品，包括資料中心、AI基礎設施、雲端容量和先進的AI模型等。

美國電動車大廠特斯拉暨新創公司xAI執行長馬斯克週三也表示，旗下xAI計畫在沙烏地阿拉伯興建一座大型數據中心。xAI將與沙烏地Humain合作，在沙烏地興建一座500兆瓦數據中心，將採用輝達運算晶片。