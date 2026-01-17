大嘉義協會捐復巴回饋鄉里

大嘉義創新創業協會十七日捐贈復康巴士一台給嘉義縣社會局，車輛將用來協助長照交通接送，嘉義縣長翁章梁感謝協會熱心公益、慷慨解囊，讓有長照需求民眾擁有更舒適的交通工具。該協會實踐在地關懷與回饋社會，發起「公益義賣瓜子」行動，以貼近日常的方式凝聚創業者與社會大眾的力量，共同完成復康巴士募資，協助在地社福單位服務長輩與行動不便族群，改善長照機動性。

翁章梁說，大嘉義創新創業協會透過公益義賣完成募資，是回饋社會的最佳典範。嘉義縣目前共有九十五輛特約長照交通車，一一四年度服務趟次約十七萬，反映長照交通接送需求很高，且服務車輛供不應求，社會局將善加媒合車輛與單位，發揮最佳效益。

大嘉義創新創業協會指出，公益不必遙不可及，只要方法對、方向對，每一份日常消費都能成為善的循環，希望透過捐贈車輛，讓更多人看見嘉義創業者不只拚經濟，也願意為社會付出。社會局感謝協會提升本縣長照服務量能，期盼藉此次活動，號召更多善心人士及企業投入社會公益，齊心改善嘉義縣的長照量能。