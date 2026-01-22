《大嘻哈時代2》小卡比賽後回來了！耗費2年從「心」出發破低潮

娛樂中心／綜合報導

歌手許辰宇il Karbi 自《大嘻哈時代2》賽後，正式推出全新 EP《起跳線》。（圖／奧爾娛樂OUR Atelier提供）

歌手許辰宇lil Karbi aka小卡比推出全新EP《起跳線》，自參與三立《大嘻哈時代2》比賽後，許辰宇lil Karbi歷經創作方向與自我定位的拉扯，在不斷質疑與嘗試中，逐步拼湊出屬於自己的聲音樣貌，最終化為這張誠實且充滿突破性的作品。這張作品不只是音樂上的全新章節，更是一段從迷惘走向自我確認的真實紀錄。

回顧比賽剛結束後的那段時間，許辰宇lil Karbi坦言曾一度陷入低潮與迷茫。面對外界期待與自我標準的衝突，創作不再只是表現技巧，而成了一場關於「我是誰」的內在對話。「那段時間寫歌變得很慢，甚至寫不出來；那是我經歷的最大低谷期，且維持了整整兩年，每一句都在逼自己面對最直接的真實感受。」也正是在這樣的狀態下，創作開始轉向更貼近內心的方向。

歌手許辰宇il Karbi全新 EP《起跳線》完整記錄了這段心境轉折。（圖／奧爾娛樂OUR Atelier提供）

《起跳線》完整記錄了這段心境轉折，從困惑、懷疑，到重新相信自己與熱愛，歌曲內容更加直白、情緒層次也更加立體。相較過去作品，本次在音樂風格上也做出不同的突破，不再侷限於單一框架，而是融合不同節奏、音色與製作語彙，嘗試將旋律性、氛圍感與嘻哈元素更自然地交織在一起。

許辰宇lil Karbi表示，這張EP不追求定義自己屬於哪一種風格，而是誠實呈現當下最直白狀態，「能夠安心且自在的做自己，比做得像誰都重要。」透過這次創作，我重新找回對音樂的熱忱，也更加確定未來的方向。《起跳線》現已正式上架各大數位音樂平台，邀請大家一參與這段從迷失到自我確認的音樂旅程。

